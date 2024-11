Adventi sokadalom a Bazilikánál – ahol különleges császármorzsa is van a kínálatban

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

„Szerettük volna megmutatni, hogy a császármorzsa, ez a mindenki által szeretett desszert, milyen sokszínű és sokízű tud lenni. Az advent a hagyományokról és az összetartozásról szól, és reméljük, hogy ezek az ízek és a nálunk töltött pillanatok hozzájárulnak majd az ünnepi varázslathoz. Számomra ez az egyszerű, mégis varázslatos édesség nemcsak az ízekről, hanem a közösen töltött időről is szól. ” – mondta Bíró Dani.

A vásárban nemcsak a finom ízek, hanem a különleges adventi hangulat is garantált. A Zazie standjánál pedig az autentikus magyar gasztronómia és az ünnepi kreativitás találkozik, így a látogatók egyedi élményben részesülhetnek.

A Zazie Bistro & Bar séfje, Bíró Dani az étterem cukrászmesterével, Nagy Gergővel közösen nem is akármilyen ízvilágokat álmodott meg, hiszen a morzsalékosra sült, aranybarna tészta négy különleges változatban lesz elérhető a téli adventi vásár ideje alatt.

