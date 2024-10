Rejtett kincs az Alföldön: szecessziós épületek, zöld parkok és gasztronómiai élmények

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

A gasztronómiában különleges élmény, hogy a városban egész évben Márton-nap van. A környéken számos libafarm található, a helyi éttermekben pedig a frissen feldolgozott libákból készülnek az ételek. A húsáru helyben készül, így garantáltan friss és helyi alapanyagokat találunk a boltok polcain is.

A város ideális kiindulópont Bugac, a kiskunmajsai fürdő, a Tőserdő és a Kiskunsági Nemzeti Park felfedezéséhez, így fürdőruhát is érdemes hozni.

Kiskunfélegyháza, Petőfi és Móra városa, ma a parkjairól és zöld koncepciójáról híres. A város 2016-ban több mint kétmilliárd forint EU-s támogatást kapott, melyből megújult a belváros, új burkolatokat fektettek le, több százezer növényt ültettek, és új szökőkutakat emeltek. A város főutcája, a Petőfi és Béke tér, valamint a piac és a tejcsarnok is átalakult.

„Tornyosan áll s cifrán, mint a puszta virága” – így jellemezték az épületet a korabeli lakosok. A városháza háromszintes, 45 méter magas tornya a város tengelyeit alkotó négy országút találkozásánál áll, így fontos útjelzőként is szolgált. Az óra stratégiai szerepet töltött be, mivel akkoriban még kevesen viseltek karórát, és a házakban sem voltak gyakoriak az órák.

Az ősz tökéletes alkalom lehet Kiskunfélegyháza felfedezésére. A város nem csak szecessziós építészeti remekeivel és zöld parkjaival hívogat, hanem különleges gasztronómiai élményeket is kínál, egész évben Márton-napi hangulattal.

