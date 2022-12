Szállodai befektető is kerestetik Mosonmagyaróváron

Járt már valaha Lucsonyban? Bizonyára nem, de ha járt is, nem tud róla. Ma Mosonmagyaróvár része ez a hajdani kis település, azé a városé, amely reménykedik a gyógyhellyé nyilvánításban és sokféle eszközzel, különféle tematikában kívánja fejleszteni a turizmust.

Virágzik a szépészeti ipar

A római kori Ad Flexum nevű őrhely környékén, a Mosoni-Duna és a Lajta találkozásánál kialakult három helység (Moson, Óvár és Lucsony) egyesítésével jött létre ez a ma 34 ezres lélekszámú, járási székhely.

Lokációi kitűnőek, hiszen Bécs és Pozsony is nagyon közel van. Voltak olyan évtizedek a város történelmében, amikor nem ez volt a fő szempont, hanem az ipart próbálták minden erővel nyomni, mára ezeknek a gyáraknak többnyire írmagja sem maradt.

Európa legszebb főterének választották. Fotó: mfor/Elek Lenke Európa legszebb főterének választották. Fotó: mfor/Elek Lenke



Mutasd a mosolyod! Ez lehetne a turisztikai szlogenje a városnak, amelynek évtizedek óta egyik vonzerejét a fogászati rendelők és plasztikai-esztétikai sebészetek jelentik. Sajátos, és praktikus megoldás, hogy a világ minden tájáról érkező pácienseket többnyire ide is szállítják, sőt, panziók és reggelizők várják őket, akár a rendelőkkel azonos épületben.

Festőzsenik a Cselley-házban

A városban épületek tucatjai szépültek meg az elmúlt évek alatt. A Fő utcán még megmaradtak, szinte eredeti állapotukban a többszáz éves házak, közöttük kiemelkedő szépségű a közelmúltban felújított Holzhammer-ház. Gyönyörűen rendbe van hozva, a számomra legnagyobb meglepetést nyújtó, műkincsekkel megrakott Cselley-ház is.

A történet is érdekes: egy nagyon gazdag orvos házaspárnak, Gyurkovich Tibornak és feleségének nem született gyereke. Rendkívüli értékű festmény- és porcelán gyűjteményüket, ha nem is könnyen, végül sikerült egybetartaniuk és jó kezekre bízni. Aki Mosonmagyaróváron jár, ki ne hagyja ezt a múzeumot. Szerintem több nap kell, mire az ember felocsúdik, hány Szinyei Merse Pál, Glatz Oszkár, Csók István, Benczúr, Zichy, Vaszary, Rippl-Rónai, Perlmutter Izsák függ a falakon, nem beszélve a régi barokk bútorokról, és a több folyosót megtöltő porcelánritkaságokról, régi népi tárgyakról, amelyeket az orvos házaspár gyűjtött össze. Érdekesség, hogy a velük közeli rokonságban álló Kossuth-díjas író-költő Gyurkovics Tibor emlékszobája is megtalálható a Cselley-házban.

Ilyen érdekes falfestmény is van a városban. Fotó: mfor/Elek Lenke Ilyen érdekes falfestmény is van a városban. Fotó: mfor/Elek Lenke

Ottjártamkor Árvay István polgármester nem rejtette véka alá, hogy nagyon népszerű a Flexum Thermal & Spa, itt egy 1,2 milliárd forintos fürdőfejlesztési beruházást valósítottak meg, de a városban meglevő hoteleken kívül még elbírna a piac egy elegánsabb, négycsillagos szállodát is.

Gyógyhellyé szeretnének válni

Azt már az újságíró teszi hozzá, hogy olyan prosperáló fürdővárosnak kellene lennie Mosonmagyaróvárnak, mint amilyen például Sárvár és Bük, számos jó wellness és gyógyhotellel, hiszen maga a gyógyvíz kincs adott. Kérdésemre, hogy a város tényleg szállodai befektetőket keres-e, a polgármester rábólintott, ami ritkaság a jelenlegi gazdasági helyzetben.

Rongits Attila fürdővezető emlékeztetett rá, hogy a létesítmény 55 éves múltra tekint vissza, és mára európai színvonalú fürdőintézménnyé vált. Hidrogénkarbonátos kloridos-jodidos-fluoros gyógyvize kiválóan alkalmas ízületi bántalmak, izomfájdalmak és reumatikus megbetegedések orvoslására. A három szállodájuk egyikében működő gyógyászati központban a fürdőgyógyászat és a fizikoterápia valamennyi válfaja rendelkezésre áll. Tehát a fürdőváros számára a gyógyhely cím elnyerése megalapozott.

Lennének vendégek a fine diningra is

Ami a gasztronómiát illeti, a városban lenne kereslet néhány fine dining szintű helyre is – ez is a polgármester véleménye. Sok a környéken az olyan vállalkozás, ahová az üzleti tárgyalásra érkezők vagy éppen az Ausztriából, Szlovákiából átránduló kongresszusokra, rendezvényekre érkezők vevők-vendégek lennének az ínyenceknek való újdonságokra.

Tegyük hozzá, most is létezik egy hasonló szintű hely, Kovacsics Gábor séf jóvoltából: a Malom Cafe-ban nemcsak kávét főznek jól, de mást is, a legdivatosabb hozzávalókból, stílusban és szervizzel. És ami a legfontosabb: ott jártamkor, egy novemberi hétköznapon, is sok asztal foglalt volt.

Egyre fontosabb a kerékpáros és a vízi turizmus

Biztató, hogy a városban működő cégek egyikét sem kellett bezárni eddig az energiaválság miatt. Nemcsak a turizmusban, de más területeken is várják a befektetőket, amire új telephelyeknek alkalmas területek előkészítésével, a szabályozási és infrastrukturális hálózatok kialakításával készülnek. Bécs és Pozsony közelségéből adódóan a logisztikai, szállítmányozási tevékenységek számára ideális helynek tűnik a város.

Ezzel kacsolatos, hogy a már oda telepüt cégek és az Ausztriába átjárók számára több munkasszálló is épült. Eléggé megdobta az ingatlanpiacot a keleti országrészből érkezők csoportja, sokan keresnek albérletet.

A megyei közgyűlés turisztikáért felelős alelnöke, a Szigetköz Turizmusáért Egyesület elnöke, dr. Pető Péter azt is elmondta, hogy a korábban döntően osztrák turisták mellé mind nagyobb számban érkeznek csehek, szlovák és lengyelek. A fő vonzerő természetesen a fürdő, de a vízi és kerékpáros turizmus egyre inkább versenyre kel vele.

A hajdani magtárból kialakított, Futura Interaktív Természettudományi Élményközpontban a megnyitáskor jártam, de azóta sem veszített varázsából ez az izgalmas létesítmény.. Falai között játékos formában, 3600 négyzetméteren, négy szinten ismerkedhetünk a négy őselem: a víz, a föld, a levegő és a tűz titkaival. Itt minden mozgatható, kipróbálható, de főleg elgondolkodtató – a legnagyobbak és a legkisebbek számára egyaránt.

Jövő a jelenben - Futura

A Szigetköz különleges világát játékos felfedező úton mutatja be az interaktív természettudományi kiállítás a Futurában, az ország legnagyobb tudományos játszóházában. Víz alatti kamerával látjuk a folyók élővilágát, figyelhetjük a Hold felszínét és a tömegvonzás változását, a Faraday-ketrecbe zárt, félelmetes villámokat.

A 100 féle játék között van itt hangyavár, suttogó és csalfa tükör, sivatagi homokdűne, mobil planetárium, óriás orgona. 40 négyzetméteren épült fel a Mini Space World, amelyet dr. Pacher Tibor, az innen Németországba elszármazott fizikus, csillagász tervezett.

A létesítmény elsősorban a családoknak ajánlott, általános és középiskolai diákok fizikai-természettudományi tudásukat a gyakorlatban is kipróbálhatják, ugyanakkor minden generációnak alkalmas az élményszerzésre. A szervezők a tananyaghoz kapcsolódó tanórákkal, tematikus előadásokkal is várják a fiatalokat.