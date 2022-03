Inkei Péter: „Egy nagyon gonosz rezsimből próbálunk visszaindulni a nyitott társadalom irányába”

Egy csodás fotósorozatot készített a hatvanas években Ulánbátorról. Később viszont a könyvszakmánál kötött ki. Hogyan lett a fotóból könyv?

Én sosem fotóztam komolyan, csak apukám és a nővérem (Inkey Tibor és Inkey Alice – a szerk.) gépeit használtam, és néhány évig kattintgattam. Így készült az ulánbátori sorozat az International Union of Students kongresszusán a hidegháború kellős közepén, 1967-ben. Tolmácsként mentem ki, és megdöbbentő volt látni, hogy a harmadik világ Kínához közeledik, a maoista világrend vonzza. Ez teljesen váratlanul ért, ahogy Ulánbátor szegénysége is. De a képekről hamar áttértem a könyvekhez.

fotó: Izsó Márton Artúr fotó: Izsó Márton Artúr

A könyves karrierem angoltanárként kezdődött: néhány évfolyamtársammal meghonosítottuk a hatvanas években az úgynevezett army-methodot, az intenzív angol nyelvoktatást, amelyet az amerikai hadsereg a navajo indiánoknak fejlesztett ki. Ez egy drillszerű oktatási forma, és nagyon hatékony. Nyelviskolát végül nem alapíthattunk, mert a szocializmusban az állami monopólium volt, így onnan a gumigyárba kerültem, majd pedig az Unesco-bizottságba, a Kulturális Kapcsolatok Intézetébe. Az Akadémián a pedagógiai kutatócsoportban 1978 és '84 között dolgoztam, utána az Akadémiai Kiadó ügyvezető igazgatója lettem, 1987-től pedig a Művelődésügyi Minisztérium Kiadói Főigazgatóságának vezetője. Az, hogy ’87-ben engem választottak kiadói főigazgatónak, teljes döbbenetnek számított, hiszen addig ez a pozíció politikai bizalminak számított: a kiadók feletti kontrollt gyakorolta.

Ez cenzúra is volt, nem?

Nem, nem volt cenzúra. A gondolatrendőrségnek a kiadói szerkesztőségekben volt már jelentősége. Ráadásul amikor engem behívtak, hogy vállaljam a főigazgató szerepét, mondtam, hogy nem is vagyok párttag. Ez nem érdekelte őket. Azt is közöltem, hogy politikai szerepet nem akarok vállalni, azt válaszolták, hogy nem is kell, azt a pártközpont intézi.