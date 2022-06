Németh Szilárd meg akart buktatni egy fideszes polgármestert

Az elmúlt hetekben több hír is érkezett a csepeli fideszes kerületi vezetés és a Fidesz-alelnök, a korábbi polgármester, most képviselő és kormánybiztos Németh Szilárd közötti konfliktusról. Az ellentétek a kerületben a Birkózó Akadémiának épült csarnok körül kristályosodtak ki, de a Népszava írása szerint már korábban is megvoltak.

A lap Ábel Attilával, a kerület fideszes alpolgármesterével készített interjút, amelyben a kormánypárt korábbi kerületi elnöke elmondja, hogy Borbély Lénárd, 2014 óta regnáló polgármester és Németh között 2018-ig csak "érthetetlen konfliktusok" alakultak ki, de 2019-ben eldurvult a helyzet.

"A Fideszben ő áll magasabban a ranglétrán, és meggyőződéssel vallja, hogy választókerületi elnökként joga van akár megbuktatni is a polgármestert. Akkor is, ha sikeres, és ha ebbe a helyi Fidesz belebukik. 2014-es megválasztása után Borbély Lénárd sikeres polgármester lett. 2018-ig „csak” érthetetlen ellentétek alakultak ki közte és Németh Szilárd között. Én a Fidesz csepeli elnökeként folyamatosan próbáltam ezeket a konfliktusokat kisimítani, de lehetetlen volt. A képviselő úrnak ugyanis valójában az volt a baja, hogy nem ő a polgármester. Összeférhetetlenség miatt nem is lehetett volna ő, de ezt képtelen volt elfogadni és elviselni. Évről évre egyre durvább vádakkal támadta Borbély Lénárdot. Aztán 2019 tavaszán – az EP és önkormányzati választások előtt – négyszemközt arra kért engem, hogy segítsek neki megbuktatni a polgármestert. Én erre azt kértem tőle, hogy ne indítson belháborút, mert abból csak az ellenzék jön ki győztesen. Ezért váltatott le 15 év után a csepeli Fidesz éléről. Ha nem nézem, hogy összesen 19 évig segítettem Szilárdot mindenben, és dolgoztam a Fidesz győzelméért, tulajdonképpen vicces dolog, hogy végül azért buktam meg, mert nem akartam a saját pártom bukását."

Ábel Attila arról is beszélt, hogy Németh az Alaptörvényt sem fogadja el teljesen.