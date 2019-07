13,3 milliárd forintos akkumulátorcsatlakozó-üzem épül Salgótarjánban

Magyarországon építi meg 13,3 milliárd forintból az első külföldi gyárát a dél-koreai Bumchun Precision - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter szerdán Budapesten, a beruházást bejelentő sajtótájékoztatón.

Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány 2,65 milliárd forinttal támogatja a befektetést, mivel az új üzem az elektromos autók gyártóinak első körös beszállítójaként 200 munkahelyet teremt. A Salgótarjánban felépülő gyár alumínium akkumulátorcsatlakozókat készít majd - tette hozzá.

A Bumchun Precision Co. Ltd. elnöke a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a vállalat kultúrája a folyamatos fejlesztésen alapul, és Magyarországra is azért jön, hogy csúcstechnikát jelentő alkatrészeket gyártson. Ri Ki Jeon a helyszín megválasztását azzal indokolta, hogy a helyi munkaerő jól képzett, az ipari infrastruktúra fejlett, a földrajzi adottságok pedig kedvező logisztikai feltételeket biztosítanak.