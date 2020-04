57 millió dolláros megállapodást kötöttünk Mongóliával

Magyar vállalat épít majd ott állatvakcina-előállító gyárat és labort, jelentette be Szijjártó Péter. De azt nem árulta el, melyik cégről van szó.

A miniszter úgy fogalmazott: "most ünnepeljük a diplomáciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulóját, és elkötelezettek vagyunk a kapcsolatok további fejlesztése mellett, aminek alapját a fiatalok jelentik", jelenleg 200 mongol ösztöndíjas tanul magyar egyetemeken.

Szijjártó Péter hozzátette: a magyar gazdaság újraindítása szempontjából rendkívül fontos, hogy a magyar vállalatok továbbra is sikeresek legyenek a nemzetközi piacokon, ezért komoly jelentőséggel bír a most aláírt megállapodás az EXIM és a mongol pénzügyminisztérium között.

Csütörtökön 57 millió dolláros megállapodást írt alá Magyarország Mongóliával, amelynek értelmében egy magyar vállalat állatvakcina-előállító gyárat és labort épít majd a közép-ázsiai országban - közölte a külgazdasági és külügyminiszter az MTI-vel, miután videokonferencián tárgyalt Damdín Cogtbatar mongol külügyminiszterrel. Az üzletről Szijjártó a Facebook-oldalára is posztolt:

