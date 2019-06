7 milliárd eurót ad egy pénzügyi befektető a Blikk és Glamour anyakiadójáért

A KKR 63 eurós részvényenkénti áron és készpénzért jut hozzá a kiadóhoz - írja a Bloomberg. A pénteki záróárhoz képest ez 13 százalékkal több, és mintegy 40 százalékkal magasabb ahhoz képest is, amiről korábban a felek tárgyaltak.

A fő tulajdonos, Frieda Springer és a vezérigazgató, a kiadó sikereinek kovácsa, Matthias Döpfner is támogatta az üzletet. A maántőkealap biztosítaná az Axel Springer további átalakuását egy hagyományos lapkiadóból digitális vállalattá. Az AS ugyan eddig is nagy lépéseket tett ebbe az irányba, és bevételeinek háromnegyede már a digitális üzletágból származik. A kiadó fő terméke, Európa legnagyobb példányszámú napilapja, a Bild is félmillió digitális előfizetővel rendelkezik (összehasonlításképpen: a Financial Times már egymillió előfizetőnél tart), ami segít ellensúlyozni a nyomtatott lap eladásainak visszaesését. Az AS megvette az amerikai Business Insidert (és pályázott a Financial Times-ra is, de az végül a Nikkei birtokába került), és a Stepstone nevű állásportál is hozzájuk tartozik.

A média az elmúlt években különösen nehéz helyzetbe került, mert egyrészt a nyomtatott lapok példányszáma ffolyamatosan esik, néhol zuhan, az online lapok viszont a hirdetésekből nem nagyon tudnak megélni, mert ott a tech-óriások lefelé nyomják és elszívják a hirdetési pénzeket a kiadók elől. Erről itt írtunk bővebben:

A pénzügyi befektetővel az AS folytathatja a digitális átállást, illetve felvásárolhat bajban levő kisebb-nagyobb kiadókat is. Az Axel Springer mindenesetre jelentősen mérsékelte mind az idei, mind a jövő évi bevételi terveit, mind pedig profitelőrejelzését is, mert idén is a növekedésre fókuszál a cég.

Döpfner azt is elmondta, hogy terveik szerint komoly beruházásokat terveznek személyi, termék, technológiai és márkák terén is, amihez a KKR biztosítja a hosszútávú biztonságot, miközben a pénzügyi befektető elismeri és támogatja az Axel Springer elkötelezettségét a független újságírás iránt.

Friede Springer, a lapkiadó alapítójának özvegye és egyben a legnagyobb tulajdonosa, illetve Mathias Döpfner vezérigazgató is megtartaná 45 százalék fölötti részesedését a cégben, egyben az ügylet azt is eredményezi, hogy az Axel Springert kivezetik a tőzsdéről.