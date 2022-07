A filmforgalmazók újra elégedettek, és 2022-nek még nincs vége

A legfrissebb adatok szerint a Doktor Strange: Az őrület mulitverzumában című szuperhősös fantasy abszolút tarolt a magyar mozikban 652 millió forintos bevétellel és több mint 356 ezres nézőszámmal, derül ki a Filmforgalmazók Egyesületének adatlapjáról, annak ellenére, hogy a Doktor Srange-et nem is olyan régen, május 5-én mutatták be. Második a Top Gun Maverick, Tom Cruise szuperprodukciója, amellyel a hírek szerint akár „meg is mentheti Hollywoodot”; eddig több mint 611 millió forintot hozott 337 ezret meghaladó nézőszámmal. Az Intercom-forgalmazta Uncharted, amelyben egy tapasztalt kincsvadász áll össze egy fiatal történésszel 600 milliós bevétellel és szintén 337 ezres nézőszámmal tűnik ki, emellett pedig komolyan jön fel a június első heteiben bemutatott legújabb Legendás állatok és megfigyelésük – Dumbledore titkai, hiszen a film kevesebb mint egy hónap alatt 543 millió forint bevételt és csaknem 300 ezer nézőt tud felmutatni.

Szorosan Dumbledore-t követi Batman márciusból 430 millió forinttal és 236 ezer nézővel. A top tízes listán szerepel még Az elveszett város, Sonic, a sündisznó 2, a legújabb Poirot-feldolgozás Kenneth Branagh-től, a Halál a Níluson és a Vegyél el című romantikus vígjáték Jennifer Lopezzel.

A 2021-es bemutatókat is figyelembe véve, a legnagyobb árbevételt a tavaly decemberben bemutatott Pókember: Nincs hazaút hozta több mint egymilliárd forinttal és 610 ezret meghaladó nézőszámmal, a két év top 10-es listájába tartozik továbbá a 007 – Nincs idő meghalni 459 millióval és 280 ezer nézővel, a Venom2 – Vérontó közel 460 milliós bevétellel és 280 ezres nézőszámmal, a Dűne (452 milliós árbevétel és 280 ezer néző) és a Fekete özvegy (437 millió és 280 ezer néző).

A mozik elérték a 2020-as szintet. Fotó: Pixabay A mozik elérték a 2020-as szintet. Fotó: Pixabay

Bevételi szempontból 2022 nagyon is rendben van

Vajda Erzsébet, a UIP Duna Film ügyvezető igazgatója kérdésünkre leszögezi, hogy 2022 első féléve abszolút értelemben jobbnak számít 2021 első félévénél, amikor is a mozik zárva voltak. Ez az időszak elkeserítő volt a forgalmazók számára világszerte is, nem tudták, hogy a mozik hogyan és miként élik túl a pandémiát. Ehhez képest 2022 nyugodt és békés, a cég számára már most sikeres bemutatókkal, amilyen például a Top Gun Maverick, a Jurassic World: Világuralom, és hasonló eredményekre számítanak a Minyonok: Gru színre lép esetében is a film hétvégi bemutatója után. Meglepetés-sikernek számít a Sonic, a sündisznó 2 majdnem 390 milliós bevételével és Az elveszett város 418 millióval.

Vajda Erzsébet hangsúlyozza, hogy hatalmas eredménynek tekinthető, hogy minden mozi újranyitott, több felújításra is került a járványellenes intézkedések feloldását követően. Tudni kell, hogy a pandémia után minden filmszínház óvatosabban nyitotta ki a kapuit, a mérsékelt állami támogatás melletti (nem)működés megviselte az intézményeket, így azt lehet mondani, hogy nagyjából az idei nyár elejére tért vissza az eredeti, járvány előtti nyitvatartás és előadásszám.

Az infláció hatása egyelőre nem érzékelhető egyértelműen a mozifilm-fogyasztás tekintetében, tudjuk meg az ügyvezető igazgatótól, legfeljebb a nézői viselkedés változik, de egyelőre nem világos, minek a hatására: a filmforgalmazók úgy látják, hogy a családi animációs filmek kevésbé népszerűek, mint 2020 előtt és mintha a művészfilmekre is kevesebb jegy fogyna, de erre vonatkozóan még nincsenek egyértelmű számok, és nem is tárták fel az ok-okozati összefüggéseket.

„Bevételi szempontból a top 10 mozifilm nagyon is rendben van még 2020 előtti mércével is”, mondja Vajda Erzsébet.

Az művészfilmek és családi animációk csökkenő nézettsége mellett megfigyelhető, hogy az impulzív jegyvásárlás gyakoribb lett az előre foglaláshoz képest, illetve kérdés még, hogy az új streaming-szolgáltatók megjelenése hogyan hat majd a mozifilmek piacára, erre azonban még nincsenek hosszú távú tapasztalatok.

Az inflációnak természetes következménye lehet a jegyáremelés, amennyiben ezt a mozik meg merik lépni, de ez teljesen az üzemeltetők hatásköre.

A UIP az év második felére további sikergyanús produkciókat tervez, így a Csizmás a kandúr: Az utolsó kívánságot és a Julia Roberts és George Clooney által fémjelzett, már beharangozott Beugró a paradicsomba című romantikus vígjátékot.

Még nem világos, a streaming-szolgáltatók mekkora veszélyt jelentenek a mozifilmekre. Fotó: Pixabay Még nem világos, a streaming-szolgáltatók mekkora veszélyt jelentenek a mozifilmekre. Fotó: Pixabay

Óriási előrelépés a bezárásokhoz képest

Kérdésünkre a Forum Hungary PR-felelőse, Takács Máté megerősítette Vajda Erzsébet állítását, miszerint „a 2022-es mozis piac határozott lépéseket tett előre a 2021-eshez képest, ami egyrészt a filmek jobb eredményeinek köszönhető, másrészt annak, hogy egész évben nyitva voltak a mozik, szemben a tavalyi helyzettel." Megjegyzi, hogy A Doctor Strange az őrület multiverzumában című filmük például a pandémia előtti piaci viszonyokat idézte jegybevételével, ami egyébként az első rész nézettségét is több mint 100 ezerrel haladja meg.

A Forum Hungary úgy véli, eredmények tekintetében „változásokat leginkább a szűkebb réteget érdeklő alkotások esetében látni. A közepes volumenű filmek (vagyis ami nem blockbuster és nem artfilm) nem érik el az első bezárás előtti eredményüket. Ebben szerepet játszhat az is, hogy az elmúlt két évben hatalmas bővülés történt az otthoni filmnézési lehetőségek (vagyis a streaming) terén”, mondja Takács Máté.

A cég az év második felében sem számít lassulásra. A héten kerül mozikba a Thor legújabb kalandja, az ősz és tél folyamán mutatják be két a Fekete Párduc és az Avatar folytatását is.

A Forum Hungary szerint „a mostani sikerek záloga a nézői hozzáállás szerencsés változatlansága: a nagy várakozás megelőzte, leglátványosabb filmek esetében továbbra is a mozi számít a legjobb helynek a megtekintésre. Tovább menve, a mozi mint kikapcsolódási forma változatlanul a legkézenfekvőbb és az egyik legolcsóbb a fiataloknak, fiatal felnőtteknek és gyermekes családoknak”, véli a PR-tanácsadó, és hozzáteszi: