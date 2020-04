A kihívások ellenére jó évet zárt a Takarék Csoport

Az egyesülések lezárása mellett is eredményes volt a Takarék Csoport központi bankja. Jelentősen meghaladja a tervezettet a 8 milliárd forint feletti tavalyi eredmény.

A tavalyi év célja elsősorban a szerkezeti átalakítás végrehajtása volt. Emellett sikerült a terveinket felülmúló üzleti eredményt is elérnünk és csoport szinten jelentősen növelni hitelállományunkat. Az egyesülés lezárását követően idén egy új szakaszba léptünk, amely immár az üzleti növekedés megindításáról, a hatékonyság javításáról, és a fenntarthatóan nyereséges működés kialakításáról szól – mondta Vida József, az MTB Magyar Takarékszövetkezet Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója.

Az MTB 2019-ben 7,2 milliárd forintos nettó kamatbevétel, 6,6 milliárd forintos nettó jutalékbevétel és 13,9 milliárd forint nettó üzleti (trading) eredmény mellett érte el a 8,3 milliárd forintos egyedi tárgyévi eredményt. Az év során jól menedzselte a pénzügyi eszközportfolióját, amin jelentős piaci értéknövekedést ért el, melynek révén tárgyévi teljes átfogó jövedelme elérte a 14,6 milliárd forintot. Az MTB hozzájárult a Takarékbank létrehozásának egyszeri költségeihez is 3,1 milliárd forinttal, amely az idei évben már nem terheli eredményét.

A fúziókat jelentős szerkezeti átalakítások kísérték. A korábbi szövetkezeti hitelintézetek teljes lakossági és vállalati hitel-, betét- és számlaállománya az új Takarékbankhoz került. A központi bankban, az MTB-ben a treasury és befektetési üzletág mellett a támogató és kontroll területek maradtak. Kialakult az egységes regionális struktúra, amelyben országosan hat régió jött létre. A termékkonszolidáció keretében összesen mintegy 200 korábbi jogelőd takarékszövetkezet közel 60 évnyi termékfejlesztését, nagyjából 19 ezer termékét egységesítették, aminek eredményeként a termékek száma nagy mértékben csökkent. Jelentős előrelépés történt az egységes informatikai rendszer továbbfejlesztésében is, amelynek keretében 55 IT rendszer integrációjára került sor és a korábbi Takarék Kereskedelmi Bank teljes állományát migrálták a Takarékbank új számlavezető rendszerébe.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!