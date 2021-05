A Mészáros birodalom része lett a Kogart ház

Ötmilliárd forintért - azaz megközelítőleg 14 millió euróért - gazdát cserélt a Kogart ház. Az egyik legjelentősebb magángyűjteménynek - Kovács Gábor kollekciójának - is helyet adó épületről értesüléseink szerint a közelmúltban született megállapodás a neves műgyűjtő-üzletember és Mészáros Lőrinc között.

Kérdésünkre az ügylet tényét megerősítette a Mészáros-csoport kommunikációs vezetője. A vásárló mellett az eladó, Kovács Gábor is jelezte, hogy valóban megegyeznek, ugyanakkor nem kívánta kommentálni az ügyletet.

Az Andrássy úti kiállító helynek átalakított villát piaci hírek szerint régóta értékesíteni kívánja Kovács Gábor. Jelentkező is volt rá, nem is egy. A legesélyesebb egy kínai vevőjelölt volt, ám a pletykák szerint ő csak 3 milliárd körüli összeget adott volna az épületért, de üzletet azon az áron nem kötötték meg.

A Kogart tihanyi kiállítótermét-épületét tavaly értékesítették - ezt 300 millió forintos áron hirdették meg korábban az ingatlan.com-on.

Kovács Gábor egy időben a milliárdosokat rangsoroló „100 leggazdagabb magyar” listán az élmezőnyben volt, ám a 2010-es években folyamatosan egyre hátrébb csúszott. Az üzletember miközben több esetben is remekül fektetett be, számos nagyratörő projektet is kénytelen volt feladni. Ezek közül az egyik legismertebb a Telki Korház volt, amelynek előbb a névadó faluban található ingatlanát zárták be, és költöztették át a Budakeszi útra. Később viszont a magánegészségügyi vállalkozás mindkét értékes ingatlana tulajdonost váltott.

Az mfor.hu két évvel ezelőtt írt arról, hogy Kovács Gábor több érdekeltsége ellen indított végrehajtást az adóhatóság. Igaz, lapunknak ezt akkor Házi Katalin, a Bankár Holding társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója admnisztrációs problémával magyarázta, ám további magyarázatot ehhez nem kívánt hozzáfűzni.

Két évvel ezelőtt tulajdonost váltott a szomszéd villa is. Az Aranymúzeumnak korábban helyet adó - szintén felújított - épület Zelnik István tulajdonában volt, ezt egy hongkongi milliárdos vette meg.

Az Aranymúzeum épületét - a korábbi Rausch-villát - 1, 68 milliárd forintért vásárolták meg még 2017 végén. Az épület az addigi tulajdonos, a Zelnik Istvánhoz köthető Magyar Indokína Társaság felszámolása következtében került eladósorba. A felszámoló cég 2,5 milliárd forintos áron hirdette meg, de ezt vételárat senki sem ajánlotta meg, végül a hong-kongi cég 1,68 milliárdot kínált az épületért, amelyet a hitelezői választmány elfogadott. A 27 hitelező - élükön a legnagyobb, a Raiffeisen Bankkal - így sem jut teljes egészében követeléséhez.