Megszületett a Balaton új szállodakirálya

A most már Jellinek Dániel hazai ingatlanguru cége, az Indotek Group 24 és a kormányközeli Balázs Attila által tulajdonolt Zinventive Zrt. 18,33 százalékos tulajdonában lévő Appeninn Holding Nyrt. attól a Szepesi Richárdtól vásárolt balatoni ingatlanokat tartalmazó tulajdoni részesedést, akinek anyósa, Nagy Róza hosszú évekig a bizalmasa volt Matolcsy Györgynek, az általa hajdan vezetett minisztériumban és a Magyar Nemzeti Bankban is magas pozíciót töltött be.