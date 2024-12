Duplázik a magyar cég a bukaresti reptéren

Bár augusztusban 52,7 százalékra nőtt Románia GDP-arányos államadóssága, az még így is közel 25 százalékponttal alacsonyabb Magyarországénál.

Az Albastar az Aeroplex hosszú távú partnere, gépei rendszeresen megfordulnak a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren is. Az idei karbantartási csúcsszezonban a megrendelések teljesen megtöltötték a budapesti hangárokat, így a romániai telephely új lehetőségeket kínál az Aeroplex ügyfeleinek. Az cég tervei szerint jövő év végéig Bukarestben háromra bővülhet a karbantartási vonalak száma.

