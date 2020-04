Ahogy megírtuk: május 5-én kinyit az IKEA

Az áruházi vásárlás mellett továbbra is lehetőség lesz a Kattints és Vedd Át Áruházunkban, illetve a Házhoz szállítás szolgáltatás igénybevételére csakúgy, mint a Kattints és Vedd Át Csomagpontok használatára Soroksáron és Budaörsön. Az IKEA folyamatosan figyelemmel kíséri a kormányzati intézkedéseket annak érdekében, hogy a döntésekkel és az ajánlásokkal összhangban időben megtegye a szükséges lépéseket.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Annak érdekében, hogy a lehető legnagyobb felelősséggel járjanak el az áruházak, biztonsági előírásokat vezetnek be. Ezek az intézkedések többek között a kézfertőtlenítők kihelyezése az áruház több pontjára, az egymás közötti 2 méteres távolság betartása, az áruházban tartózkodó vásárlók számának 500 főben történő maximalizálása, illetve az érintésmentes fizetési megoldások preferálása. A vásárlók csak abban az esetben léphetnek be az áruházba, ha eltakarják az arcukat (a szájukat és orrukat egyaránt).

Az IKEA a magyarországi áruházakat 47 nap után megnyitja a vásárlók előtt - olvasható a cég lapunkhoz is eljuttatott közleményében. Mint ahogy azt lapunk két napja megírta , az áruházak május 5-étől, keddtől kezdődőden minden nap 9:00 és 15:00 óra között, a kormányzati előírásoknak megfelelően lesznek nyitva.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!