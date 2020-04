Akár 10 ezer dolgozójától is megválhat az Airbus

A társaság háromezer munkavállalóját már fizetés nélküli szabadságra küldte Franciaországban, az ő bérüket részben az állam fizeti. Guillaume Faury azonban figyelmeztetett, hogy ennél komolyabb intézkedésekre lesz szükség. Iparági források szerint akár 10 ezer dolgozó elbocsátására is számítani lehet.

