Loki éve az NBII-ben: alacsonyabb átlagfizetés, sok százmilliós közpénz-támogatás

Nemcsak az NBI-es fociklubok, de a másodosztályban szereplők 2020. évi beszámolója is a hagyományos május 31-i leadási határidő előtt kerül nyilvánosságra, ami a következő szezon licenszigénylési eljárásával van összefüggésben. Korábbi cikkeinkben már beszámoltunk a Mezőkövesd-Zsóry és a Budapest Honvéd tavalyi évéről, a sort pedig a debreceni focicsapat mögött álló DVSC Futball Zrt.-vel folytatjuk. A cég konszolidált, összevont beszámolója nemrég került fel a klub honlapjára.

A hajdúsági csapat dokumentumai azonban nemcsak azért érdekesek, mert kiderül belőlük, hogyan hatott a cégre a koronavírus-járvány és a miatta bevezetett szigorú korlátozások. A klub élete sportszakmai és vezetőségi, tulajdonosi szinten is nagyot fordult 2020-ban. Május végén nagy meglepetésre kiestek az NBI-ből, mely után nagyjából egy hónappal az addigi tulajdonos, Szima Gábor is a kiszállás mellett döntött. Helyére a Kósa Lajos vezette, újonnan létrehozott Debreceni Vasutas Sport Klub jött, ezzel együtt a csapat szakmai vezetése is átalakult.

Milliárdos támogatás közpénzből

Az eredménykimutatás szerint 2020-ban összevontan 943,3 millió forint árbevételt könyvelt el a Zrt. az előző évi 1,3 milliárd forint után. A bevételek csökkenésében két tényező is szerepet játszhatott: egyrészt a koronavírus-járvány miatt a zárt kapus mérkőzések jelentősebben visszavethették a jegyek eladásából származó és a kereskedelmi bevételeket is, másrészt a másodosztályban jellemzően mindig mérséklődnek a bevételek.

A beszámoló kiegészítő mellékletében szereplő részletes kimutatás is ezeket támasztja alá, gyakorlatilag minden kategóriában csökkenés mutatkozik előző évhez képest. Egyedüli kivétel a nem aktivált játékos játékjoga, itt 293,5 milliós bevételt szerepeltetnek az előző évi 171,5 millió után. A piaci lábon álló gazdálkodás szempontjából releváns jegyértékesítésből 100,9 millió forint folyt be a kasszába a korábbi 162 millió után.