Állami felügyelet alá vonták a Kartonpackot - azonnali hatállyal

Jelen lehet bármilyen tárgyaláson, felülvizsgálhatja a szerződéseket, betekinthet a számlákba is.

Juhász Edit leválthatja a társaság vezető képviselőit, felügyelőbizottságának tagjait, a képviseleti joggal rendelkező személyek képviseleti jogát is korlátozhatja vagy megszüntetheti.

Feladatai közé tartozik majd a cég működőképességének fenntartása, dönthet olyan ügyekben is, melyek kizárólag a társaság közgyűlési hatáskörébe tartoznak. Sőt,

