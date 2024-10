Baj van a magyarországi akkugyárakban?

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Munkavállalói összlétszámunkban 2024 egészét tekintve ideiglenes csökkenés regisztrálható, mivel tavasz óta a korábban kölcsönzött munkaerő egy részét nem vesszük igénybe, tömeges munkaerő-felvétel pedig jelenleg nincs. Ugyanakkor további jelentős elbocsátásokra vagy csoportos létszámleépítésre sem került sor nálunk. Emellett azon munkatársaink egy részét, akik korábban az SK On Hungary dolgozói voltak, jelenleg a komáromi SK Battery Manufacturingben alkalmazzuk.

A Telex cikke szerint idén tavasz és nyár vége között a magyarországi akkumulátorgyárak közül a Samsung 234, az SK 350 fővel csökkentette a dolgozói létszámát két cégénél – ez 6, illetve 8 százalékos csökkenést jelent. A portál cikkében kiemelte, a két cég több száz, de valószínűleg inkább több ezer, munkaerő-közvetítőn keresztül foglalkoztatott dolgozótól is megvált, igaz, itt nincsenek pontos adatok.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!