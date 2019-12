Be kell ugrani az akváriumba

Miért fontos a mikrovállalkozói szektor a bankok, az Erste Bank számára is?

A mikro-, kis- és közepes vállalkozások adják a magyar gazdaság erejét, ezek a cégek teszik ki a működő hazai vállalkozások több mint 90 százalékát, foglalkoztatják a munkavállalók felét és adják a GDP negyedét. E szektoron belül a legnagyobb részt az egy-két fős cégek, a mikrovállalkozások adják. Ezek valódi családi vállalkozások, ahol a megélhetés, a jövedelem és a vállalkozás sikere szorosan egybe kapcsolódik.

S mi a különbség az Erste által használt két kifejezés – kisvállalkozók és kisvállalkozások – között?

Kisvállalkozók alatt mi a legkisebb cégeket értjük – jobban szeretjük ezt a magyar szót használni erre, mint a mikrovállalkozást. A kisvállalkozások ennél nagyobb méretű társaságok. Az Erste Bank európai mércével mér mindenütt. A magyar vállalkozásokat is eszerint osztjuk be szegmensekbe. 300 millió forint éves árbevétel alatt nálunk kisvállalkozásnak számítanak a cégek is – vagyis bőven lehet olyan tízfős társaság, amely az Ersténél kisvállalkozás, míg egy más minősítés szerint már nagyobbnak számít. Ami azonban ennél lényegesebb, hogy általában a kisvállalkozóknál jobban összefonódik a személyes és a vállalkozói lét. Kevesebb alkalmazottjuk van, közülük sokan a családból valók. Sérülékenyebbek is, hiszen tényleg közvetlenül a családi kassza van veszélyben, ha gondok adódnak a céggel.

Ezek miatt banki szempontból máshogy is kezelik a mikro(kis)vállalkozókat, mint a nagyobb társaságokat?

Egy kisvállalkozónak egyszerre kell az adózástól a pénzügyeken át a munkaerő-gazdálkodáson keresztül a szakmai kérdésekig minden területen teljesítenie. Míg egy nagy cégnél külön osztály foglalkozik a pénzügyekkel, addig egy kis- és közepes vállalatnál jellemzően a gazdasági vezető tartja kézben a hitelfelvételeket is. Eg ykisvállalkozásnál pedig minden hasonló feladat általában egyetlen emberre hárul.Sokszor nem értik a bankok a kisvállalkozásokat, ehhez sokkal mélyebben kell foglalkozni velük. Egy japán minőségi guru,Shiba professzor egyszer azt mondta, „ha meg akarod ismerni a halak életét, ugorj be az akváriumba”. A kisvállalkozók számára kidolgozott konstrukciókban minderre figyelemmel kell lenni, megoldásokat kínálni, máshogy szabad közelíteni a pénzügyekhez. Egyszerű, könnyen átláthatótermékekre, csomagokra és ajánlatokra van szükség. Ezért az Erste szakított a korábbi pénzintézeti gyakorlattal és a Power Business hitel fejlesztésénél már azt tartotta az egyik legfőbb szempontnak, hogy az igénylési folyamat a lehető legkevesebb dokumentum beadásával járjon. Ennél a hitelnél elég lehet egyetlen igénylés, a papírmunkát a bank intézi – az ügyintéző a publikusan beszerezhető adatok lekérésével azonnal kiszámolhatja a maximálisan adható összeget. A 2018-ban bevezetett új rendszert a vállalkozók rendkívül jól fogadták, amit mutat a mikrovállalkozási szegmens sikere is. A bank az elmúlt két évben megháromszorozta a hitelállományát e szegmensben, ezen belülaz idei első háromnegyed évben az előző év azonos időszakához képest 42 százalékos volt a növekedés.

Pedig sokszor hallani, hogy a bankok nem vállalnak elég kockázatot hitelkihelyezéskor, lehetnének kicsit bátrabbak. Milyen a visszautasítási arány?

A beérkezett kérelmek kétharmada megy át a szűrőn. A betétesek pénzének védelme érdekében be kell tartanunk a prudenciális előírásokat. De úgy vélem, iIyen mértékű hitelkihelyezés mellett ránk nem mondható, hogy nem vállalunk elég kockázatot. Azt természetesnek tartom, hogy akkor, amikor mindenkinek jól megy, 5 százalékos a magyar gazdaság növekedése, alacsonyabb a bedőlési arány is. Ám egy banknak tudatában kell lennie annak, hogy vannak jó és rossz idők, és az utóbbiakra is fel kell készülnie.

Mennyire kockázatos egyébként most finanszírozni a kisvállalkozókat?

Én nagyon megbízhatónak tartom őket. Mivel nagyon kötődik a cég a családhoz, ezért én inkább azt látom, hogy ha átmenetileg gond is van a céggel, a hiteltörlesztőket kifizetik, nehogy később ez az átmeneti gond komolyabban kihasson a családra is. Ezt igazolják a tapasztalataink is.

S mik a tervek, merre tovább?

Folytatni szeretnénk a gyors bővülést, még ha az ütem – érthetően – nem is lesz feltétlenül minden évben ennyire magas. Az a célunk, hogy Magyarországon a legjobb kisvállalkozói bank legyen az Erste, úgy vélem, efelé jó úton is járunk. A vállalkozások megkedvelték az újszerű, egyszerű elbírálású, könnyen igényelhető és olcsó hiteleket, az áttekinthető számlacsomagokat. A bank digitális infrastruktúrájának megújításával párhuzamosan a vállalkozói szegmensben is jön a mobiltelefonos bankolás, amit kiegészítenek az új, a modern vállalkozói léthez tartozó kapcsolt digitális szolgáltatások. A felmérések szerint az ügyfelek egyszerre igénylik a digitális és a fióki megközelítést a bankoktól: a saját eszközeiken szeretnek mindent gyorsan elintézni, ám ellátogatnak a fiókba, a tanácsadójukhoz azért, hogy személyes beszélgetés során kapjanak segítséget pénzügyeik intézéséhez.

Mitől lehet más ajánlata egy banknak a többiforrásgazdához képest, mik a pluszok?

A kiterjedt fiókhálózat és a személyes tanácsadás mellett olyan többletszolgáltatásokra van szükség, amely valódi értéket jelent a vállalkozások számára. Az Erste az idén két olyan szolgáltatóval fogott össze a szolgáltatási paletta bővítése érdekében, amelyek valóban megkönnyítik ügyfelei mindennapjait. A Power Network segítségével ügyfeleink a legújabb üzleti közösségi platformhoz kapnak hozzáférést: a Brillit nemcsak a kapcsolatok teremtésében segít, hanem a beszállítók kiválasztásában és az üzletszerzésben is.Az üzleti platformon a felhasználók egyetlen gombnyomással képesek több cégtől egyszerre árajánlatot kérni, vagy egy számukra új társaság beszerzésére ajánlatot tenni. A sikeres üzlet létrejöttét követően értékelhetik is egymást a vállalkozók.

A nemrég bevezetett PowerBill célja pedig az online számlázás megkönnyítése és ingyenessé tétele az Erste ügyfelei számára. Az Erste Bank és a Billingo online számlázó rendszer együttműködése egy rendkívül korszerű platformot nyújt, célja, hogy levegye a számlázás terheit a magyar vállalkozók válláról – különösen azokéról, akik elavultnak számító számlázási programot használnak, vagy épp még mindig számlatömböznek. Az online számlázó segítségével nem kell újra és újra bemásolni ugyanazokat a sorokat, mindig leírni a vevők nevét: az elmentett adatokat nem kell többé kibogarászni, attól tartva, hogy valamit figyelmetlenségből helytelenül adunk meg. Ráadásul az online számlázórendszerek mindig megfelelnek az aktuális jogszabályoknak, éppen ezért a PowerBill használatával soha nem kell aggódnunk, hogy a NAV-val bármilyen problémánk támadna. Az új rendszer legfőbb előnye a korlátlan, díjmentes számlázás lehetősége, amivel az ügyfelek a csatlakozás után egy teljes évig élhetnek.

Várhatók még egyéb kiegészítő szolgáltatások is?

Folyamatosan dolgozunk a Power Network szélesítésén. A célunk egy olyan rendszer létrehozása, amelyben a bank ügyfele nemcsak számlavezetési szolgáltatást kap, hanem egy olyan rendszer, ökoszisztéma részesévé válik, amelyet csak itt ér el. Ez jelenti – részben – a különféle addicionális szolgáltatások fejlesztését, de a különböző digitális rendszerek összehangolását is. Így a jövőben elég lehet majd csak befogadni egy számlát a számlázó rendszerbe és annak az utalása akár történhet automatikusan is. De ugyanez fordítva is igaz, a kimenő számlák utáni forgalom nyilvántartása, vagy a cash-flow analízis is digitalizálható lehet a jövőben.