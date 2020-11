Bekebelezheti az AutoWallis az Iniciál Csoportot

Az elmúlt hónapokban bejelentett nemzetközi tranzakciók, így az Opel márka négy országra kiterjedő importőri jogának megszerzése mellett a mostani tulajdonszerzés jelentős mérföldkő az AutoWallis történetében, ugyanis a forgalmazott márkák bővülése mellett Magyarországon is emelkedik a csoport értékesítési pontjainak száma - olvasható a társaság közleményében.

Az Iniciál hét autómárka (Dacia, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Suzuki és Toyota) értékesítésével és márkaszervizelésével foglalkozik négy telephelyen (Győr, Mosonmagyaróvár, Sopronban és Szombathely), a vállalat árbevétele tavaly 19,3 milliárd forint volt. Az Iniciál Csoport ügyvezetője és szakmai irányítója a többségi tulajdonrész megszerzését követően is Taródy Zsolt marad.

A második lépésben megszerzett 20 százalékos Iniciál részesedést 868 millió forint összegű apportos tőkeemelés részeként szerezte meg az AutoWallis. A GVH jóváhagyását követően zártkörben kibocsátandó 10 049 568 darab AutoWallis részvény apportálási árfolyama a vállalat korábbi tőkeemelésről szóló döntésének megfelelően 86,4 forint. Az apport ellenében kapott részvényekre az eladók elidegenítési tilalmat vállaltak, ennek értelmében 2021. május 31-ig egyáltalán nem értékesíthetnek részvényeket, ezt követően pedig 5 évig korlátozott mennyiségben, ütemezésben és árfolyamértékben is előre meghatározott módon válhatnak meg részvényeiktől.

Az AutoWallis tavaly kötött együttműködést a 25 éves autóértékesítési tapasztalattal rendelkező Iniciál Csoporttal, amelynek egyik lépéseként július elején a tulajdonába került az Iniciál 40 százaléka, majd augusztusban további 20 százaléka - ezt hagyta most jóvá a GVH -, így összesen 60 százaléka.

