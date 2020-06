Beszippantotta a politika a Gyurcsány-családot, látványosan csökkent a cégeik aktivitása

Mindazonáltal nem kell aggódni a politikuscsalád megélhetése miatt: Gyurcsány Ferenc legutóbbi, idén január végén leadott vagyonnyilatkozata szerint árfolyamértéken 734,7 millió forint megtakarítása volt értékpapírokban, de például feltüntette – erre utaltunk cikkünkben -, hogy az Altus Portfólió Kft.-ből kivett 238,3 millió forintot. Ennek tudható be, hogy az amúgy visszafogottan működő cég mérlegfőösszege 159 millió forintra csökkent a korábbi több mint 370 millióról.

A szülők az előző év során mindkét cégben átengedték az irányítást a fiúknak, Gyurcsány Tamásnak, ami szintén annak a jele, hogy más feladatokat most fontosabbnak tartanak. Gyurcsány Ferenc kivonulása az üzleti életből azonban már korábban elkezdődött, ahogy erről ebben a cikkünkben beszámoltunk.

Ha összeadjuk a két cég teljesítményét, azt kapjuk, hogy a családi érdekeltségek saját tőkéje 103,5 millióról 76,2 millióra apadt egy év alatt. Ezen belül az adózott eredmény javult (-54,2 millióról -3,014 millióra), de még így is mínuszos. Még egy érdekesség: a két cég együttesen 461 ezer forint társaságiadó-fizetési kötelezettségről vallott.

A saját tőke a másik céggel ellentétben emelkedett, 51,2 millió forintról 60,9 millióra. Itt is látszólag csendesen folyt az élet a múlt évben, de azért volt egy jelentősebb pénzáram, melyre később visszatérünk.

Érdemes megemlíteni, hogy a beszámoló szerint tavaly is megvolt még a 12 százalékos tulajdonrészük a Cellum Bulgaria AD-ben, amely cég viszont Kóka János egykori SZDSZ-es gazdasági miniszterhez köthető (valamint egy zavaros pénzügyeiről elhíresült bolgár bankhoz, írta az index ).

Még csúnyább is lehetett volna a vége, ha a bevételek apadását nem követi a kiadások visszafogása, de mind az anyagjellegű, mint a személyi jellegű ráfordításokat megvágták. Egyszóval elmondható, hogy az Altus Befektetési Zrt. tetszhalott állapotba került.

Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev Klára ugyanis a tavaly tavaszi választáson bejutott az Európai Parlamentbe, a Demokratikus Koalíció listavezetőjeként. Ebben a helyzetben pedig értelemszerűen kevesebb figyelem jutott a tulajdonában álló Altus Befektetési Zrt. tanácsadási bizniszére, ami ráadásul sok szálon kapcsolódott az Európai Unióhoz, ezért már csak összeférhetetlenségi okokból is indokolt volt a cég lefékezése.

Sok más vállalkozáshoz hasonlóan a Gyurcsány-család tulajdonában lévő két cég is közzétette beszámolóját a 2019-es évről. A számok pedig azt mutatják, hogy már nem a céges üzleti tevékenység a hangsúlyos az életükben, ami minden bizonnyal összefüggésben van az aktívabb politikai szerepvállalással.

