Corvinus-alapítvány: meghosszabbították Hernádi Zsolték mandátumát

Osztalék formájában tavaly összesen 13,6 milliárd érkezett az alapítványhoz, ebből 11,7 milliárd a Moltól, 1,9 milliárd a Richtertől. Míg azonban a Richter az idén is fizet osztalékot, igaz, 30 százalékkal kevesebbet az előző évinél, 1,34 milliárdot, addig a Mol a koronavírus-járványra hivatkozva nem juttat a 2019-es nyereségéből részvényeseinek. Igaz, az energetikai multi közlése szerint e döntését később felülvizsgálhatja, ez azonban bizonytalan.

A Fővárosi Törvényszék most közzétett végzéséből kiderül, hogy a budapesti Corvinus Egyetemet működtető Maecenas Universitatis Corvini Alapítvány kuratóriuma és a felügyelőbizottsága 2020. április 15-én, elektronikus hírközlési eszközzel megtartott együttes ülésén a kuratórium elnöke és tagjai, illetve a felügyelőbizottság elnöke és tagjai megbízatását 2020. április 23-ától határozatlan időre megújította. A megválasztott tisztségviselők megbízatásukat írásbeli nyilatkozattal elfogadták. A kuratórium az alapító okiratot egyidejűleg eszerint módosította.

