Csak négyszer került többe a Mátrai Erőmű, mint eddig tudtuk

A hivatalos kormányzati nyilatkozatok szerint 17,44 milliárd forintba került az államnak a Mátrai Erőmű visszavásárlása Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől, ám most a Magyar Szocialista Párt - közérdekű adatigénylés útján megszerzett információk alapján - azt állítja, az adófizetőknek összességében 75,14 milliárd forintjába került az ügylet.

Mészáros Lőrinc (Fotó: MTI) Mészáros Lőrinc (Fotó: MTI)

A Magyar Villamos Művek ugyanis a vételáron felül egy sor kötelezettséget is átvállalt, közte tagi hitelek, követelések kifizetését, valamint tőkeemelést is végrehajtott az érintett vállalatoknál és áthidaló hitelkeretet is biztosított.

Bontásban így néznek ki a tételek (milliárd forintban):

Vételár:17,44

Tagi hitel visszafizetése: 4,898

Tőkeemelés: 19 (Mátrai Erőmű), 7,4 (SPI Kft.)

Áthidaló hitelkeret: 11,4 (Mátrai Erőmű), 7,4 (SPI Kft.), 7,6 (SGI Kft.)

Az MSZP szerint nem világos továbbá, hogy ki kezdeményezte az ügyletet, ugyanis a hivatalos álláspont szerint az eladó, azaz Mészáros Lőrinc érdekeltségei, de a papírokból úgy tűnik, hogy az MVM kereste meg a tulajdonosokat.

A párt következtetése mindezek alapján az alábbi:

"Összességében a kiadott dokumentáció tartalma abba az irányba mutat, hogy az MVM Zrt. független piaci szereplőként, piaci alapon nem vágott volna bele az ügyletbe. Ez pedig azt jelenti, hogy az állam tiltott módon részesíthette támogatásban Mészáros Lőrinc érdekeltségeit, így versenyelőnyt biztosított számukra más gazdasági szereplőkhöz képest. A részletes dokumentumok megismerését követően ezért tiltott állami támogatás miatt panaszt fogunk tenni ez Európai Bizottságnál. Az eljárástól azt várjuk, hogy a tiltott módon juttatott előny visszaszerezhető Mészáros Lőrinc érdekeltségeitől az állam részére, hiszen az erőművel kapcsolatban álló több ezer dolgozó, beszállító, kisvállalkozó megélhetéséről a jövőben is gondoskodni kell."

Lapunk számolt be elsőként arról, hogy a Mátrai Erőmű tavaly közel 6 milliárd forintos veszteséggel zárt.