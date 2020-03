Csapatot vált a legnagyobb sztár - repkednek a 10 milliók az NFL-ben

Úgy tűnik, hogy amelyik csapatnak van pénze, az most két kézzel szórja az NFL-ben. A most megnyílt úgynevezett szabadügynök piacon repkednek a dollármilliók. Ráadásul a liga legismertebb alakja, Tom Brady karrierje során először csapatot váltott.

Miközben minden fontosabb amerikai sportesemény leállt, úgy tűnik, az amerikai focisták szerencsések lesznek. A bajnokság ugyanis rég véget ért, a következő szezonra pedig szeptemberig várni kell. Vélhetőleg ez is szerepet játszik abban, hogy az igazolási piacon ismét őrült összegek repkednek. Emellett az sem mellékes, hogy a napokban sikerült lezárni a tárgyalásokat, és az NFL-ben szereplő játékosok is elfogadták az új kollektív szerződést, amely a 2030-as idény végéig érvényes. Ennek legfontosabb újdonsága, hogy a következő szezontól az eddigi hat helyett főcsoportonként hét csapat kerül be a rájátszásba, jövőre pedig a tulajdonosoknak lehetőségük lesz 16 helyett 17 mérkőzésre bővíteni az alapszakaszt. A több meccs nagyobb közvetítési díjakat, vagyis több pénzt jelent, amelyből a játékosok egy kicsit nagyobb szeletet hasítanak majd ki a jövőben, ez részben az emelkedő minimálbérekben csapódik majd le.

A most megnyílt szabadügynök piac kapcsán az egyik legfontosabb kérdései között felmerült, hogy a koronavírus járvány miatt kivárnak-e a csapatok, félve attól, hogy az elhúzódik, és akár a bajnoki rajtot is veszélyezteti. Az ugyanis komoly anyagi érvágást jelentene az érintettek számára. Emellett azt is izgalommal találgatták az elemzők, hogy a liga legismertebb játékosa, Tom Brady 20 szezon és hat bajnoki gyűrű után elhagyja-e a New England Patriots csapatát, vagy onnan megy nyugdíjba?

Tom Brady csapatot váltott Tom Brady csapatot váltott

Úgy tűnik, hogy a tulajdonosok és a menedzserek nem tartanak a jövőtől. Azok a csapatok ugyanis, amelyeknek a fizetési sapka kellő mozgásteret biztosít, két kézzel kezdték szórni a pénzt. Érdemes megjegyezni, hogy az NFL-ben úgynevezett hard cap van, vagyis a meghatározott bérkeretet semmilyen módon nem lehet átlépni, ellentétben például az kosárlabda liga (NBA) szabályozásával, ahol számos kivételre van lehetőség, és azok kimerítése után büntető adót bevállalva át lehet lépni a fizetési sapkát. Más kérdés, hogy az NFL-ben ezt részben úgy kezelik, hogy a gyakran csillagászati összegű szerződéseknek csak egy része szokott garantált lenni, és azt követően a csapatok veszteség (halott pénz - dead money) nélkül meg tudnak válni a gyengébben teljesítő játékosoktól.

A piac nyitását követően ismét óriási összegek kezdtek repkedni, több poszton is új rekord született, így új szerződése révén Byron Jones lett a legjobban fizetett cornerback, aki öt évre 82,5 millió dollárt kap. Született az első napon egy 100 milliós szerződés is, az elkapó Amari Cooper kapott ilyen összegű szerződést. A legjobban fizetett nose tackle D.J. Reader lett, aki négy évre kap 53 millió dollárt. Utóbbi azért is keltett a piacon meglepetést, mert a Cincinnati Bengals szerződtette, melynek tulajdonosa időnként nevetség tárgyát képző zsugoriságáról ismert. Ami azért is jelzésértékű, mert azt mutatja, hogy még a legspórolósabb csapatnál is kinyitották a kasszát.

A szabadügynökök kapcsán a szerződés teljes összege a leglátványosabb, de szakmailag érdekesebb, hogy éves átlagban mennyit vihet haza egy-egy játékos, ahogy az is, mennyi a teljes összegből garantált. Ami az átlagokat illeti, nem fukarkodnak a menedzserek, hiszen az első három nap 30-nál több játékos kapott legalább 10 millió dolláros átlagfizetést új szerződés keretében.

Brady, Brees, Rivers

Az NFL-ben a királyposzt az irányítóké, itt a legnagyobb sztárok messze többet keresnek, mint bármely más poszton szereplő játékos. Az idei szabadügynök piac azért is ígérkezett különösen érdekesnek, mert három sztárnak számító veterán irányító szerződése is lejárt.

Közülük Drew Brees, a New Orleans Saints quarterbackje gyorsan megegyezett jelenlegi csapatával és két évre hosszabbított a Saints-szel 50 millió dollárért. Finoman szólva sem számít sztárnak Teddy Bridgewater, aki az előző szezonban épp Brees cseréje volt, ennek ellenére most megkapja a lehetőséget a Carolina Pantherstől, hogy kezdőként bizonyítson. A játékerejéhez képest elég jónak tűnik az a 63 millió dollár, amit három év alatt kereshet.

Azt lehetett tudni, hogy a 38 éves Philip Rivers 2004 után elhagyja a Chargerst (amely korábban San Diegóban székelt, majd néhány éve Los Angelesbe költözött). Az viszont nagy kérdés volt, hogy hol köt majd ki, végül egy évre, 25 millió dollárért írt alá az Indianapolis Coltshoz.

A legnagyobb név viszont kétség kívül Tom Brady volt, a Patriots hatszoros Super Bowl győztes irányítója jó ideig lebegtette, hogy marad Bostonban, vagy máshova költözik, netán visszavonul. Végül új kihívás mellett döntött a veterán sztár, és Floridába tette át a székhelyét. Az utóbbi években nem túl sikeres Tampa Bay Buccaneers lett az új csapata, amely két évre 50 millió dollárt fizet Bradynek. Az biztos, hogy a Patriotshoz képest az őt kiszolgáló elkapó gárda sokkal erősebb lesz, ám sokak szerint túl van már a csúcson, így nagy kérdés, hogy képes lesz-e csodát tenni a csapattal. Érdekesség, hogy a kontraktus különleges elemeket is tartalmazott, így például a teljes összeg garantált, de a játékos kikötötte, hogy nem lehet elcserélni, amíg élő szerződése van. A megállapodás bejelentését követően mindenesetre új csapatánál a bérletekért őrült roham indult, így ha szakmailag nem is, üzletileg biztosan jó döntést hozott a Buccaneers, amikor szerződtette a liga egyik legnagyobb sztárját.