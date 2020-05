Egy nagyobb magyar utazási irodát elsodort a járvány

Jakócs Áron cégvezető Facebook-bejelentésében végigveszi az okokat, ezekből az látszik, hogy felelős döntés a leállás. Az utazási irodákat a határok lezárása mellett az is lehetetlen helyzetbe hozta, hogy a légitársaságok kötelezettségük ellenére nem adják vissza a törölt járatok árát. Számos országban kaptak egyébként segítséget a szakma vállalkozási, Magyarországon viszont nem dobtak nekik állami mentőövet. Van, ahol a pénzek helyett később felhasználható vócsert biztosítsanak az utasoknak.

A járvány okozta leállás nagyon nehéz helyzetbe hozta az utazási irodákat, akik nálunk nem kaptak értékelhető állami segítséget se, számolt be az okosutas.hu . Így várható volt, hogy lesznek olyan vállalkozások, amelyek bezárnak vagy csődbe mennek. Szombat reggel az egyik nagy utazási iroda, a Robinson Tours bejelentette, hogy feladta. A céggel a legtöbben a bolgár és horvát tengerpartra utaztak, erős volt a balkáni utakban. A 2018-as árbevételi adatok alapján a 10. legnagyobb piaci szereplő volt a szakportál cikke szerint.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!