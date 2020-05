Elhalasztják egy évvel a debreceni BMW-gyár építését

A gyár dolgozóinak toborzását is nagy lendülettel végezték, már tavaly április elsején megjelentek az első álláshirdetések, a dolgozók keresését októberre még inkább felpörgették.

Ezen belül az Európai Unióban 25 százalékkal, Németországban 21 százalékkal, Franciaországban 28 százalékkal, Olaszországban 35 százalékkal, Spanyolországban 32 százalékkal szűkül a piac. A brit piaci forgalom 23 százalékkal, az amerikai 27 százalékkal, a kínai 16 százalékkal csökkenhet az idén. A BMW ennek tükrében tavalyi 2,538 milliós autóeladásainak "jelentős" csökkenését várja. Hasonlóképpen motorkerékpárból is "lényegesen kevesebbet" fog értékesíteni a tavalyi 175 ezernél. Az éves adó előtti eredmény "jelentősen" elmarad majd a tavalyi 7,118 milliárd eurótól. A konszern alkalmazottainak száma pedig a tavalyi év végi 133 ezerről 126 ezerre csökken.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

mondta Zipse. A magyarországi BMW-üzemen kívül más projekteket is elhalasztunk, tette még hozzá Nicolas Peter igazgatósági tag.

"Számunkra mindig a várható kereslet a releváns, ezért egy évvel elhalasztjuk a magyarországi gyár üzembe vételét. Alapvetően a jelenlegi helyzetben minden projektet felülvizsgálunk, ebbe beletartoznak az építkezések és a termékekkel kapcsolatos döntések is,"

Egy évvel elhalasztja a BMW a debreceni gyárának felépítését. Ezt Oliver Zipse, a BMW Csoport igazgatóságának elnöke jelentette be az autógyártó első negyedéves eredményének a közzétételét követő sajtótájékoztatón, melyről a Portfolio számolt be.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!