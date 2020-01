Eljárási hiba miatt érvénytelen a kormányközeli médiaóriás fúziója

A TASZ kezdeményezésére és jogi segítségével a Szabad Pécset kiadó nonprofit kft. bíróságon támadta meg egy évvel ezelőtt a 476 tévét, rádiót, hírportált, újságot és folyóiratot tömörítő fideszes médiaholding, a KESMA megalakulását jóváhagyó versenyhivatali döntést. A Fővárosi Törvényszék napokban kézbesített határozata kimondja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH ) jogsértő módon állította ki a bizonyítványt, ezért a bíróság megsemmisítette a versenyhivatalnak a KESMA-fúziót jóváhagyó döntését. A törvényszék döntése jogerős, ellene fellebbezni nem lehet, a GVH legfeljebb a Kúriához fordulhat felülvizsgálati kérelemmel, írta az ügy kapcsán az abban résztvevő Szabad Pécs.

A Fővárosi Törvényszék eljárási hiba miatt törölte a GVH 2018. decemberi határozatát, amely szabad utat engedett az elmúlt évek legnagyobb európai médiafúziójának – ez már a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) közleményéből derül ki. A Fővárosi Törvényszék megállapította, hogy a GVH semmilyen érdemi vizsgálatot nem folytatott, és még az összefonódást nemzetstratégiai jelentőségűvé nyilvánító kormányrendeletre sem hivatkozott, így jogsértően adott ki hatósági bizonyítványt. A bíróság arra is felhívta a figyelmet, hogy ha a GVH azzal érvel, hogy nincs hatásköre eljárni, akkor a hatósági bizonyítvány kiadására sem jogosult.

A hatósági bizonyítvány megléte az egyik jogi feltétele annak, hogy a KESMA tulajdonszerzését a cégbíróságon bejegyezhessék. Szükség volt a bizonyítványra akkor is, amikor a KESMA 2019 szeptemberében jelentős összevonást hajtott végre – 11 cégét olvasztotta be a szintén tulajdonában lévő Mediaworks Zrt-be. A dokumentum bíróság általi megsemmisítése azt jelenti, hogy ezen ügyletek jogszerűsége is kérdéses.

A döntés értelmében a GVH-nak újra le kell folytatnia az összefonódás bejelentésével kapcsolatos eljárást, ki kell alakítania jogi álláspontját, és az annak megfelelő formában és tartalommal, kellő indokolással ellátva kell lezárnia a vizsgálatot.

Frissítés

Közleményét adott ki az ügy kapcsán a GVH, amelyben azt jelezték, hogy a hatáskörül hiánya miatt visszautasították az új vizsgálat lefolytatását, és utalnak arra, hogy jogi anomália van az ügyben. Mint írták, a Fővárosi Törvényszék döntésében kimondta, hogy az adott esetben hatósági bizonyítvány kiadásának nem volt helye, ezért a hatóságnak ismételten le kell folytatnia az összefonódás-bejelentés elintézésével kapcsolatos eljárást, és a kialakított jogi álláspontjának megfelelő formában és tartalommal ellátva kell lezárnia. Mindemellett a Törvényszék rögzítette, hogy a kormányrendelettel nemzetstratégiai jelentőségűvé minősített összefonódás kivételt jelent a versenytörvény tárgyi hatálya alól, ilyen értelemben nincs jelentősége annak, hogy az összefonódást már bejelentették: arra a kormányrendelet szabálya ugyanúgy alkalmazandó. Ezt követően a Gazdasági Versenyhivatal 2020. január 29-én kelt végzésével az összefonódás-bejelentést hatáskörének hiánya miatt visszautasította.

Ha valóban jogi ellentmondás van, amire a GVH a közleményében utalhat, akkor vélhetőleg az Alkotmánybíróságnak kell majd döntést hoznia.