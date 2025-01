Elmeszelték a Wizz Airt, kártérítést kapnak az utasok

Bírságolni a versenyhivatal akkor fog, ha a kompenzáció nem teljesül, ennek a végrehajtását utóvizsgálattal ellenőrzik. Előírták továbbá, hogy a légitársaság e-mailben és a mobilalkalmazásán keresztül is értesítse az érintetteket, és általános tájékoztatást tegyen közzé – tájékoztatott a GVH.

A hazai vezető fapados légitársaság kedden sajtóbeszélgetésen mutatta be eredményeit.

A Wizz Air elismerte a műszaki hibát, és vállalta, hogy kredit formájában több ezer fogyasztónak írja jóvá az utasfelvételi díj 120 százalékát, amelynek 100 százaléka egy éven belül pénzben is lehívható. A kompenzáció már az eljárást megelőzően elkezdődött, a több ezer utasnak járó visszatérítés összege meghaladja a 80 millió forintot.

