Figyeljen, hova utazna, mert van rosszabb a piros zónánál is!

Kérdéses a téli utazási idény forgalma, ugyanis egyelőre a magyar kiutazók által kedvelt összes térség tiltott zónában van - ismerteti a keddi Világgazdaság.

Molnár Judit Molnár Judit

A gazdasági napilap cikke szerint csak heti nyolc charterjáratot tudnak működtetni az utazási irodák a nyári főszezon közepén, holott tavasszal még a tavalyi járatok számának a negyedében, azaz heti húszban bíztak.

A szervezett, csoportos magyarországi beutaztatás számai ennél is rosszabbak, az utazási irodák éves szintű bevételeinek csökkenése már szinte biztosan megközelíti a 80 százalékot - mondta a Világgazdaságnak Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke. A szakmai szervezet ezért nemrég levélben kérte a pénzügyminisztertől és az állami turizmusirányítás illetékeseitől a június 30-án lejárt járulékkedvezmény és a rövidített munkaidő lehetőségének kiterjesztését az utazási irodák számára február 28-ig.

A kedvezmény meghosszabbításának szándékáról a Piac & Profit magazin legutóbbi számában nyilatkozott Molnár Judit.

Erre azért lenne szükség a jövő tavaszig, mert a Külgazdasági és Külügyminisztérium időközben a piros kategóriába sorolt országok mindegyikét átminősítette első kategóriájú, vagyis utazásra nem javasolt országgá. Ennek következtében ellehetetlenülhet az utazásszervezés a téli hónapokra is, hiszen egyik érintett ország - a karibi térség, a Seychelle-szigetek, Bali és Thaiföld - sem javasolt utazási célpont - mondta Molnár Judit.

Mint azt a Varga Mihály pénzügyminiszternek, valamint Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek eljuttatott levélben megfogalmazták, az alacsony árrés és a költségek magas aránya miatt az irodák tartalékai elfogytak, a finanszírozás ellehetetlenült. Emiatt óhatatlanul vállalkozások szűnhetnek meg, de még az optimista forgatókönyvvel és erős pénzügyi háttérrel rendelkező irodák is legalább 50-60 százalékos további leépítésre kényszerülhetnek.

Akár olyan, 25-30 éves szakmai tapasztalatú, pótolhatatlan nemzetközi szakmai kapcsolatokkal rendelkező, magas színvonalú szolgáltatást kínáló vállalkozások is megszűnhetnek, amelyek pótlása évekig eltarthat. Emiatt - a levél szerint - Magyarország versenyképessége erősen romolhat a környező országokkal szemben a be- és a kiutaztatás terén is.