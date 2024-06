Idén sem fizet osztalékot Balázs Attila építőipari és ingatlanos cége

Tavaly ilyenkor arról számolhattunk be, hogy a NER top 10 építőipari és ingatlanos cégei közé felemelkedett Bayer Construct árbevétele 38 százalékkal, 64 milliárd forintra nőtt, a tiszta profit kétszer nagyobb lett, de a tulajdonosok mégsem vettek ki belőle egyetlen forintot sem, mert már érzékelhető volt, hogy erős a visszaesés az ágazatban. 2023-ban a bevétel ugyan még az előző évinél is nagyobb ütemben nőtt (vélhetően az infláció miatt is - a szerk.) és kereken 100 milliárd forint lett, de az adózott eredmény 10,5 milliárd forintról 8,9 milliárd forintra csökkent, ami a költségszerkezet és a jövedelmezőségi mutatók enyhe romlásának tudható be.

Ezek után nem meglepő, ha Balázs Attila, aki papíron 75 százalékban birtokolja a céget azt javasolta, hogy most se fizessenek osztalékot, hanem az adózott eredmény túlnyomó részét, 7,75 milliárd forintot fejlesztési tartalékba tegyék át. Ez az „osztaléknemfizetési” gyakorlat elég régi a cégnél, eddig inkább mindent visszaforgattak a fejlesztésekre, beruházásokra.

A mostani beszámolóhoz csatolt mellékletből kiderült, hogy hiába nőtt a bevételsoron látott összeg, a cég kevésbé látta szépnek a tavalyi esztendőt. Így fogalmaztak:

„Az általános üzleti környezet - különösen az elhúzódó globális pénzügyi- és gazdasági válság és annak hatásai - a tárgyévben nem volt kedvező, a gazdálkodás összességében kedvezőtlen piaci körülmények között zajlott. Ez többek között az árfolyamingadozásokban, az energiaárakban és az építőipari alapanyagok drágulásában jelentkezett”

A Bayer Construct továbbra is nagy haszonélvezője annak a korában kapott támogatási csomagnak, ami csak kevés építőipari vállalatnak jutott. 2015 és 2022 között végleges jelleggel 558 millió forint érkezett, ezt a pénzt gyárépítésekre, telephelyfejlesztésre és eszközbeszerzésekre fordíthatta. A 15 milliárd forinba kerül sóskúti fürdőszoba-összerelő üzemet 6,6 milliárdforinttal segítette a kormány, ezt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be idén május elején. Három évvel ezelőtt sikeresen vett részt a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Kötvényprogramjában, abból 30 milliárd forint jött be, s ezt fejlesztésekre költhette, a visszafizetést csak 2026-ban kell megkezdenie.

A bevételek nagyobb részét ma már a szabadpiacon és nem az állam által indított projekteknél végzett beruházásaiból szerzi a cég. A mérlegben bemutatott méretes bevételnövekedés azonban részben az állami vásárlásokból származhatott, tudjuk például, hogy az állam megvásárolta a zuglói nagyberuházás irodai részét, ennek egyes részletei már becsoroghattak a kasszába, ezt a Telexnek adott tavaly decemberi interjúban elismerte Balázs Attila, amikor az MNV által fizetett előlegről beszélt. Termőre fordultak nagyobb lakóparki fejlesztései is (Balance Garden, Elite Park), az Aliga Port kikötő Balatonaligán és a Waberer’s logisztikai központja Ecseren.

A költségek növekedése vélhetően a zuglói és más nagyobb projektekkel (lakóparkok, balatonaligai üdülőközpont, lakóparknak való telek) magyarázhatók, kisebb részben romániai cégfelvásárlásokkal. Két fontos jövedelmezőségi mutató (árbevételarányos üzemi eredmény, eszközhatékonyság) terén is 2-3 százalékos romlás volt, a tőkearányos adózott eredménynél nagyobb volt az esés, 33- százalékról 21,8 százalékra. A pénzügyi helyzetet kicsit javította, hogy a vevői kinnlevőség átlagosan már nem 150 napos, hanem csak 142 napos volt.

A sok futó projekt természetesen látványosan több anyagjellegű ráfordítást követelt: 46-ról 77 milliárd forintra emelkedtek ez a tétel. Ezen belül csaknem megduplázódott az anyagköltség (13 milliárd forintról 23 milliárdra), több mint kétszeresére nőtt a kapcsolt vállalkozásoknak adott tartós kölcsön (5,6-ról 12 milliárdra), összesen 6 milliárd forinttal több ment gépekre, műszaki berendezésekre és járművekre és eközben személyi jellegű kiadásokra (például bérekre), 25 százalékkal fizettek többet az előző évinél.

A vállalatnál tavaly év végén 611-en dolgoztak, a fizikai állományban lévők sem panaszkodhattak, mert fejenként bruttó 821 ezer forintot kaptak, ami a NER top 10-es építőipari cégeiben tapasztalt bérszínvonalnak felel meg.