Ingatlancéget alapított Mészáros Lőrinc cégcsoportjának egyik kulcsembere

Még az óév utolsó napján számoltunk be arról, hogy két, karácsony előtt létrejött magántőkealap közül az egyiket azzal a céllal alapították, hogy az egy olyan ingatlanos vállalkozást gründoljon, amelynek székhelye a Mészáros-cégbirodalom számos társaságáéval megegyezik, ügyvezetője pedig a felcsúti milliárdos egyik legfontosabb bizalmi embere.

Gál Miklósék az új ingatlancéggel befektetési lehetőségeket keresnek. Fotó: depositphotos Gál Miklósék az új ingatlancéggel befektetési lehetőségeket keresnek. Fotó: depositphotos

Most pedig a nyilvánosan elérhető adatbázisokban egy további olyan cégre bukkantunk, amely ugyancsak az év szent ünnepe előtt nem sokkal indult útnak, fő tevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, s a tulajdonosok Mészáros Lőrinchez közel állnak. Az Arthur Bergmann Ingatlan Kft-ről van szó, amelyet a kft-k létrehozásához szükséges minimális, 3 millió forintos törzstőkével hozott létre az Arthur Bergmann Hungary Pénzügyi Zrt.

Utóbbinak volt már egy ingatlanos cége, amely ráadásul alapvetően ugyanazzal, vagyis saját tulajdonú ingatlanok adásvételével foglalkozott, mint a december közepén elindított vállalkozás. Nevezetesen az Arthur Bergmann Property Ingatlanforgalmazó és -hasznosító Zrt., amely 2013 augusztusában alakult, ám alig valamivel több mint három évet követően, 2016 decemberében törölték a cégnyilvántartásból. Egy másik céget pedig Arthur Bergmann Real Estate Ingatlanforgalmazó Kft. néven egy magánszemély, bizonyos Gulyás Balázs jegyzett – egy szlovákiai cég, a Profit System s.r.o. képviselőjeként – két éven át, 2016-ban és 2017-ben, hogy aztán ez is eltűnjön a süllyesztőben.

A tavaly december közepén létrehozott Arthur Bergmann Ingatlan Kft. tulajdonosa az Arthur Bergmann Hungary Pénzügyi Zrt., amely 2012 decemberében látta meg a napvilágot. Az alapítók a cég azóta közzétett hivatalos nyilvántartásaiban nincsenek megnevezve. Az indulást követő évről készült éves beszámolóban csupán annyi szerepelt, hogy a tulajdonos egy belföldi magánszemély és egy belföldi társaság, 2014-től kezdve pedig már részvényesekként következetesen „belföldi magánszemélyek”-et szerepeltettek.

Némi támpontot adhat, hogy a 2009 februárjától létező Arthur Bergmann Informatika Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. tulajdonosa az az Isaac Goldmann Zrt., amely az Abraham Goldmann Bizalmi Vagyonkezelő Zrt.-ből való kiválással tavaly márciusban jött létre. Bár ez utóbbi tulajdonosaiként is belföldi magán- és jogi személyek vannak feltüntetve a cég 2019. évi beszámolójában, a TV2 adásvételéről 2019 május végén kiadott hivatalos közleményből fény derült arra, hogy a bizalmi vagyonkezelő társaság egyik tulajdonosa Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója. Aki mellett viszont a G7 cikke szerint 2019 szeptemberében még hárman voltak a gazdái az Abraham Goldmannak: Gál Miklós, az Isaac többségi és Gál kisebbségi tulajdonában lévő Arthur Bergmann Jogi, Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. és az Adam Goldberg Kft., amelynek birtokosaként a nadapi illetőségű Nagy Szilvia szerepel. Ők négyen adták össze testvériesen, azaz 25-25 százalékos arányban az Abraham Goldmann 70 millió forintos alaptőkéjét.

Márpedig az Abraham Goldmann és a karácsony előtt létrehozott ingatlanos cég, valamint annak alapítója, az Arthur Bergmann Hungary Pénzügyi Zrt. ugyanazon a budapesti, IX. kerületi címen vannak bejegyezve.

Vida József és Mészáros Lőrinc nemcsak bevallottan jó barátok, hanem jó ideje már üzlettársak is, például mindketten tulajdonosai az MKB Banknak, amely a Budapest Bankkal és a szintén Vida résztulajdonában lévő Takarékbankkal közösen formálja majd az új óriásbankot, amely mérlegfőösszege és tőkereje alapján az OTP Bank mögött Magyarország második legnagyobb hitelintézetévé válik.

Történetünk szempontjából azonban Gál Miklós személye az érdekesebb. Lapunk megkeresésére ugyanis az üzletember elmondta, ő a minősített többségi tulajdonosa (ilyennek a törvény alapján a legalább 75 százalékos részesedés minősül) az Arthur Bergmann Hungary Pénzügyi Zrt.-nek. Így szinte magától értetődőnek tűnik, hogy ő a karácsony előtt gründolt Arthur Bergmann Ingatlan Kft. három ügyvezetőjének az egyike is.

Márpedig Gálnak is erős a személyi kapcsolódása Mészáros Lőrinchez: a Mészáros Csoport több vállalkozásában is szerepet kapott, illetve kap most is. Tavaly június végéig volt például a Budapesti Értéktőzsdén szereplő Opus Global Nyrt. vezérigazgatója, de az akkor kiadott közlemény szerint a távozása a Mészáros Csoporton belül betöltött egyéb pozícióira nem volt hatással. Így egyebek mellett továbbra is az igazgatósági tagja a Hunguest Hotels Zrt.-nek.

„Egy néhány száz millió forint értékű ingatlan megvásárlására hoztuk létre az Arthur Bergmann Ingatlan Kft-t, de végül az üzlet nem jött létre. Keressük a további lehetőségeket” – közölte érdeklődésünkre Gál Miklós.