Jövőre 132,3 milliárd forintot költ a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonalra

Jövőre is a gazdaságvédelmi alapból fizetik ki a kivitelezőket, köztük az újabb tőkerendezésre szoruló Mészáros-érdekeltséget.

Az idei költségvetésben a balkáni szállítási útvonal felélesztésére 2,3+61,2 milliárd forintot különítettek el, előbbit a működési, utóbbi a felhalmozási kiadásokra szánták. A kiadási igény menet közben emelkedett, erről itt számoltunk be . A számok alapján valóban lendületbe jön az építkezés, bár a nagyságrend még mindig nem azt jelzi, hogy csúcsra járatódik a munka a vonalon.

Az utolsó bekezdésben említett kínai-magyar nonprofit vegyesvállalat egyik tagja az RM International Zrt. A törvényjavaslatban leírtak szerint ahhoz is költségvetési pénzt kap a kooperáció, hogy a feladatait el tudja látni.

Most egy kicsit próbára tesszük az olvasó türelmét, és szöveghűen idézzük a projekt leírását a fejezeti kötetből, hogy képet alkothassunk, mire is megy el az adófizetők pénze:

A beruházásban magyar oldalról részt vesz az RM International Zrt., mint kivitelező cég. Amely - természetesen - Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik , tavalyi gazdasági teljesítményéről pár napja számolt be portálunk . Ami a lényeget illeti: már a második éve szorul tőkerendezésre a gigantikus projektben szerepet kapott társaság.

A 2021-es költségvetés alapszámaiból nem derült ki, hogy a kormány mennyi pénzt szán a Budapest-Belgrád vasútvonalra - amely a 700-750 milliárd forintos tervezett keretével az elmúlt évtizedek legnagyobb magyarországi infrastrukturális beruházásai közé tartozik - most viszont a fejezeti kötetekből megtudtuk, hogy jövőre 132,3 milliárd forint áll rendelkezésre a büdzsében a magyarországi szakasz felújítására . A büdzsén belül is a gazdaságvédelmi alapban találtak helyet a kiadásnak - vagyis egy olyan költségvetési zsebben, amit eredetileg a járványhelyzet kezelésére hoztak létre.

