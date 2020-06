Készül A mi kis falunk újabb évada, beáldozzák a nyarat a tévécsatornák

Az RTL Klub már a tavasz második felét is elengedte, de úgy tűnik a nyáron a TV2 sem akarja ellőni a fajsúlyosabb műsorait. Így aztán a nagy csatornákat egyre kevesebben nézik, de a társaságok már készülnek az őszre.

A veszélyhelyzet miatt a tervezettnél kicsit később kezdték el A mi kis falunk ötödik évadának forgatását a már jól ismert helyszíneken. Azt az RTL Klub nem közölte, hogy hány részes lesz a következő szezon, és azt is csak sejteni lehet, hogy ősszel kerül majd képernyőre a népszerű sorozat. Ha a korábbi évadokat vesszük analógiának, akkor az is előfordulhat, hogy idén két hónapon át lesz majd képernyőn, majd jövő tavasszal folytatódik az ötödik széria. 2020 áprilisában ért véget a negyedik évad, az 18 részes volt, és ahogy a megelőző években megszoktuk rendre kiemelkedő nézettségi számokat hozott a sorozat. A mi kis falunk forgatása az eredeti tervek szerint áprilisban folytatódott volna, a járvány azonban közbeszólt, és két hónap csúszással sikerült csak folytatni a sorozatot.

Ősszel visszatérhetnek (Fotó: RTL Klub)

Valószínűnek tűnik, hogy ősszel a TV2 a korábban már „beharangozott”, és május elsején a pilot résszel bemutatkozott Egyszer volt Budán Bödör Gáspár sorozatát próbálja majd A mi kis falunk ellenpárjává tenni. Azt persze nem állítjuk, hogy a két sorozat egy idősávban megy majd, de az nem lenne meglepő, ha a TV2 is szombatra időzítené majd Bödöréket. Ha már TV2 és sorozat, akkor érdemes megemlíteni, hogy a csatorna lassan pótolja a Mintaapák kieső szereplőit. A Blikk információi szerint megvan, ki alakítja a produkció folytatásában Géza karakterét. A lap úgy tudja, hogy a Jóban Rosszban egykori Tamás atyája, Száraz Dénes váltja Szabó Kimmel Tamást. Más kérdés, hogy az új szereposztás mennyire lesz fajsúlyos, hiszen korábban a TV2 egyik „érve” az volt a sorozat kapcsán, hogy ennyi A-listás színészt korábban napi sorozatban nem láthattak a nézők. Ráadásul a játékukra nem is lehetett panasz, vélhetőleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy idővel egyre jobb számokat hozott korábban a sorozat.

Nem törik magukat a csatornák, nem is nézik őket

Ahogy azt egy héttel korábbi összefoglalónkban is megírtuk, a két nagy csatorna nyári szünetet tart, és minimális az aktuális kínálat, jórészt ugyanis ismétléseket sugároznak. Friss tartalom a Cápák között, ami kifejezetten jól teljesít annak ellenére, hogy azért az egyszeri magyar kereskedelmi tévénéző nem piaci részesedésekbe és árbevételben gondolkozik, ahogy az üzleti angyalok és a kockázati tőkebefektetők is távol állnak a lelkületüktől. A műsor viszont a kereskedelmi célcsoportban az ötödik legnézettebb műsor, de még a nyugdíjasokkal felülsúlyozott teljes lakosságot tekintve is befért a top 10-be.

A lista élén ezúttal is a hírműsorok álltak a 18-49-ben is a Híradó, majd a Tények volt a két legnézettebb műsor. Érdekesség, hogy a kereskedelmi célcsoport negyedik helyére a Mozi + egyik filmje, a Halálos iramban 7. került, ilyen jól a csatorna egyetlen műsora sem szerepelt korábban. Ezt egyébként egy másik korábbi sikerfilm, a Karate kölyök előzte meg. A teljes népességben a Tényeket, a Tények plusz követte a dobogón, majd Barátok közt és a Fókusz. Itt a Piramis és a Remények földje is befért a top 10-be, amelyet egyébként a Sváby András féle Heti Napló zárt.

A 23. héten 18-49-es korcsoportban főműsoridőben (19-23 óra között) ezúttal is a TV2 átlagos közönségaránya lett a magasabb, a készülékek előtt ülők 9,5 százaléka követte őket. Ettől elmaradva 8,1 százalékkal fejezte be a hetet az RTL Klub. A hét napból öt alkalommal nyert a TV2, míg két főműsoridős sávban az RTL Klubot nézték többen.

A nagyok gyengélkedése nem tükröződött a középmezőnyben, igaz megközelíteni sem tudták őket. A F+ csatorna közönségaránya 4,6 százalékos volt, ettől alig maradt el a Mozi + (4,4% SHR). A Cool 3,7 százalékot ért el, a Viasat 3 pedig ennél egy tizeddel teljesített gyengébben. A lassan beinduló sportélet tükröződött az M4 számain (2,5% SHR), a Duna TV viszont továbbra sem igazán érdekli a fiatalabbakat, ezt jelzi az 1,4 százalékos közönségarány.