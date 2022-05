Kipucolták a lélegeztetőgép-biznisz sikercégét

A kormány a koronavírus 2020. márciusi hazai megjelenését követően a külföldi aggasztó példákat látva rövid időn belül felismerte, hogy a magyar lélegeztetőgépek mennyisége vajmi kevés lehet akkor, ha Magyarországon is bedurvulna a járvány. Ezért úgy döntött, minden eshetőségre felkészíti a magyar egészségügyet, és mintegy 16 ezer lélegeztetőgépet szerzett be. Igaz, ezek egy részét elajándékozta, a nagyobb része pedig raktárakban porosodik. A legkritikusabb időszakban sem volt szükség 1600-nál több lélegeztetőgépre. Mindenesetre a beszerzést a gépek típusa, azok ára és indokoltsága miatt számos kritika éri, ennek ellenére több cég is nagyon jól járt azzal, hogy részt vehettek a kormányzati beszerzésben.

A cégek listáját és a szerződések értékét a 444.hu kérte ki korábban a Külügyminisztériumtól. Innen tudható, hogy a biznisz legnagyobb nyertese a Fourcardinal Tanácsadó Kft. volt, mely 17 milliárd forintos megbízást kapott mintegy 1000 gép beszerzésére. Vagyis gépenként 17 millió forintos üzletet kötött.

Lapunk számolt be elsőként a társaság 2020-as évéről, melyre nem lehetett panasz, a tulajdonosok 15,4 milliárd forint osztalékot tudtak kivenni a cégből, ennek zöme Nagy Beatrixhoz került. Ő birtokolta ugyanis a törzstőke 90 százalékát, a maradék 10 százalék a Silk Road Fund Zrt.-é volt. Egészen tavaly augusztus 26-áig, akkor ugyanis a zrt. kiszállt a cégből.

Néhány nappal azután, szeptember 1-jén az immár egyedüli tulajdonos úgy döntött, végelszámolással, jogutód nélkül megszünteti a társaságot. Nemrég pedig a cég 2021-es évének beszámolója is megjelent az Igazságügyi Minisztérium honlapján.

Kapcsolódó cikk Végelszámolják a kormány lélegeztetőgép-beszerzésén milliárdokat szakító céget A kormány lélegeztetőgép-bizniszének egyik legnagyobb nyertese volt a Fourcardinal Kft., amely 17 milliárd forintos beszerzést bonyolított, most azonban jogutód nélküli megszűnés mellett döntöttek.

A dokumentum szerint 2021 augusztus végéig nem lehetett panasz a cég számaira. Az előző évi 49,5 milliárd forint után 43,2 milliárd forint árbevétel folyt be a társaság kasszájába, ami gyakorlatilag (160 ezer forintot leszámítva) teljes egészében termékértékesítésből származott. Az kicsit kellemetlenebbé teszi a helyzetet, hogy a csökkenő bevétellel párhuzamosan megnőttek a kiadások. Anyagjellegűként 31,9 milliárd után 40,5 milliárdot számoltak el, melynek döntő része az eladott áruk beszerzési értéke soron keletkezett.

Mivel hétről öt főre csökkent a cégnél alkalmazottak száma, a személyi jellegű ráfordításokon valamennyit lehetett spórolni: 78,7 millió után 31,5 milliót könyveltek el. A bérköltségből levezetve így azt kapjuk, hogy a cégnél tavaly az átlagos havi bruttó bér majdnem 670 ezer forint lehetett.

Mindezekek a változások azonban nem veszélyeztették a Fourcardinal nyereségességét, igaz, annak mértéke jóval alacsonyabb lett a 2020-asnál. Az akkori 17 milliárd után 2,2 milliárdot tüntettek fel az üzemi eredmény soron. Ezt némiképp növelni tudta a pénzügyi műveleteken elért 213 milliós profit. Az összeg szinte megegyezik az adófizetési kötelezettséggel (222 millió forint), így végeredményben a korábbi 15,9 milliárd forint után 2,2 milliárdos profitot realizált a cég.

Az már a közgyűlési jegyzőkönyvből derül ki, hogy a tulajdonos, Nagy Beatrix úgy döntött, az eredménytartalékot is igénybevéve 2,8 milliárd forint osztalékot fizet ki magának. Csak emlékeztetőül érdemes megjegyezni, a 2020-as év után 13,8 milliárd osztalékhoz jutott Nagy.

Jó üzlet volt egyeseknek. Fotó: deposiphotos Jó üzlet volt egyeseknek. Fotó: deposiphotos

Nagy Beatrixról azt tudható, hogy ő a Fourcardinal első ügyvezetőjének, Szegi Ildikónak a lánya. Szegi Ildikót Rahói Zsuzsanna "egyik bejáratott civil kapcsolataként" említette korábban a VálaszOnline, Rahói pedig nem más, mint Orbán Viktor főtanácsadója, aki a jelentősebb külföldi tárgyalásokon rendre a kormánydelegáció tagja. Szegi Ildikónak egyébként van egy fia is, Nagy Hunor Szilárd, aki nevéhez az a Szegi Medical Center Kft. kötődik, amellyel szintén szerződött a külügyi tárca lélegeztetőgépek beszerzésére. A szerződés értéke 400 millió forint volt.

A tulajdonosnak is tartozott a Fourcardinal

A cég megszüntetésének szeptember elsejei elhatározása után szűk 2,5 hónap kellett, hogy a végelszámoló végezzen a feladataival és elkészítse a vagyonfelosztási javaslatát - ennek keltezése december 14-i. Ebből több érdekesség is kiderült:

a cég eszközei között volt 15,8 millió forintnyi pénz a bankszámlán,

az adóhatósággal szemben 72,1 milliós követelés szerepelt az eszközök között.

23,6 millió forintnyi tartozása is volt a cégnek a NAV-val szemben, emellett 2,3 milliós nettóbér-kifizetési elmaradást rögzített a végelszámoló,

a tulajdonos felé pedig kicsivel több mint 47 millió forint tartozása volt a társaságnak.

A végelszámoló a követelések és a kötelezettségek ismeretében megállapította, hogy az alapító - vagyis Nagy Beatrix - részére összesen 14,97 millió forintot kell majd visszafizetni, melyből 3 millió forint a jegyzett tőke összege.

A végelszámoló a dokumentum szerint azt javasolta, hogy az alapítónak ezt az összeget a társaság törlését bejegyző végzés kézhezvétele után 30 napon belül kell kifizetni.

Erre azonban a jelek szerint várnia kell még Nagy Beatrixnak, mivel a cégbírósági dokumentumok alapján elhúzódott az eljárás. Idén március 23-án ugyanis a NAV arról tájékoztatta a cégbíróságot, hogy törlési akadály merült fel. Ez az állapot majd' egy hónapig, április 22-ig állt fenn, vagyis bármikor sor kerülhet most már a cég törlésére és egy hónapon belül a közel 15 millió forinthoz is hozzájuthat a tulajdonos.

Bár Nagy Beatrix Fourcardinal Tanácsadó Kft.-je hamarosan a múlté lesz, maradt két érdekeltsége - mindkettő idén január közepén került a birtokába. Az egyik a Fourcardinal Ingatlan Kft., mely saját tulajdonú ingatlan adásvételével foglalkozik főtevékenységként. A másik társaság a nem túl nagy múltra visszatekintő Fourcardinal IMPEX Kft., melyet 2020 májusában hoztak létre. Főtevékenysége vegyestermékkörű nagykereskedelem. Mindkét cég tulajdonosa a végelszámolás alatt álló Fourcardinal Tanácsadó Kft.