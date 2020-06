Komoly mentőcsomagot állítottak össze Ausztriában

600 millió eurós segélycsomagot hoztak létre az Austrian Airlines osztrák légitársaság talpra állítására, ezen összeg negyedét az állam biztosítja - jelentette be Sebastian Kurz kancellár.

Werner Kogler alkancellár közölte, hogy a repülőjegyek ára a jövőben tartalmazni fogja a törvényben meghatározott járulékokat, adókat és illetékeket is, így nem lesznek „olcsó repülőjegyek”, egy jegy minimálisan 40 euróba kerül majd.

Mint mondta, a Lufthansával folytatott tárgyalások során három célt tartottak szem előtt: a munkahelyek megmentését, garanciát a bécsi központ fejlesztésére és a szükséges klímavédelmi intézkedéseket. Elmondta, hogy a megállapodás értelmében a legtöbb munkahely megmarad, ami azért is lényeges, mert a szektorban mintegy 95 ezren dolgoznak Ausztriában, közülük pedig hétezren közvetlenül az Austrian Airlines-nál. Hozzátette: a Lufthansa garanciát vállal arra, hogy a bécsi reptér arányosan ugyanannyit kap majd fejlesztésekre, mint az anyacég másik két fő repülőtere, a frankfurti és a müncheni.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!