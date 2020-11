Konyhakés, a legsokoldalúbb konyhai vágóeszköz

Ezek között egyik sem fog csalódást okozni. A minőség ismertetőjegyei ugyanis nem téveszthetőek össze semmivel. A professzionális kések általában kovácsolt, rozsdamentes acélpengével, valamint higiénikus csúszásmentes markolattal rendelkeznek. A markolatok több ponton is rögzítettek, így biztonságos használatot biztosítanak. Ezek a termékek gasztronómiai és háztartási felhasználásra egyaránt alkalmasak.

Ha szeretnél gyorsan túljutni a rutinfeladatokon, akkor elég, ha észben tartod, hogy speciális eszközöket szerezz be! Ebben segíthetnek neked a Kések Ollók Webáruház speciális kései , ahol a konyhakéseken kívül egyéb vágóeszközökkel is találkozhatsz!

A konyhakés amolyan “fő” késnek minősül, hiszen ellentétben a többi funkcionális késsel, ezt számos feladatra használhatjuk. Legtöbbször a húsok, zöldségek darabolását, aprítását segíti elő. Ezen késtípusok pengéjének hossza általában 15-20 cm közé tehető. A szakácskések kínálata is sokrétű, mivel vannak francia és német pengével rendelkező kések is. A francia változat egy kevésbé görbe, háromszög formájú eszközt testesít meg, és a szeleteléseket amolyan húzó technikával kell végezni.

Természetesen igaz, hogy ajánlott késszetteket beszerezni, amelyek több különböző funkcionális kést is tartalmaznak, így elkerülhetjük a konyhai baleseteket és a bosszantó pillanatokat.

Mit érne egy szakács, ha nem tudna ételkülönlegességeket készíteni? Mit érne az étel konyhai eszközök nélkül? A konyhában minden kölcsönös függésben van egymással, éppen ezért fontos, hogy minden eszköz a rendelkezésünkre álljon a munkálatok során. Itt van például mindjárt az általános konyhakés, ami gyakorlatilag minden fő konyhai folyamatban jelen van. A cikkben most erről lesz szó bővebben.

