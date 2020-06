Közös fejlesztési programot indít a Posta és a Takarékbank

A Magyar Posta és a Takarékbank összesen közel 3500 fiókot működtet országszerte, jelentős részben olyan településeken, ahol a kirendeltségek nyereséges üzemeltetése egyre kevésbé biztosítható. Több száz olyan település van, ahol a Posta és a Takarék Csoport is saját kirendeltséget üzemeltet, ezeken a helyeken az együttműködés kölcsönös előnyökkel járhat minden érintett számára. „A Takarék Csoport nyitott az együttműködésre, különös tekintettel partner a kistelepülések minőségi ügyfélkiszolgálásában, annak érdekében, hogy a településeken élő emberek változatlanul hozzá tudjanak jutni mind a pénzügyi, mind a postai szolgáltatásokhoz.” – mondta el Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.

Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója egy vidéki fiókban (Fotó: Bánkuti András) Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója egy vidéki fiókban (Fotó: Bánkuti András)

A Magyar Posta felmérései azt mutatják, hogy a lakosság a postai szolgáltatásokat alapvető szolgáltatásnak tartja, azt a postára járók 90 százaléka helyben veszi igénybe. „A Magyar Posta hagyományosan erős társadalmi szerepe felelősséget ró a vállalatra, hogy a lehető legaktívabb módon támogassa a vidék megtartó erejét, és keresse azokat a megoldásokat, amelyekkel fenntartható működést és modern szolgáltatást tud nyújtani a kistelepüléseken is. Ehhez kiváló együttműködő partner a Takarék Csoport. – nyilatkozta Schamschula György, a Magyar Posta vezérigazgatója.

A megállapodás révén a Magyar Posta továbbra is biztosítani tudja a kistelepüléseken élő lakosság hozzáférését a postai szolgáltatásokhoz saját és együttműködő partner fiókjaiban a kézbesítési feladatok ellátása mellett. A fejlesztési program előkészítési fázisának feladata megvizsgálni és megteremteni a program megvalósíthatóságának kereteit. A felek 2020 szeptemberétől tervezik elindítani a gyakorlati megvalósítás tesztelését. Az együttműködés várható eredményességét támasztják alá a Takarékbank teljesen automatizált fiókjának kedvező ügyféltapasztalatai is, ahol a banki szolgáltatásokon túl az ügyfelek sárga csekkes befizetéseiket, valamint postai csomagok feladását és átvételét is intézhetik.

A fejlesztési program új fejezetet nyithat a Magyar Posta és a Takarékbank együttműködésében. A fiókhálózat működési hatékonyságának növelése mellett olyan közös fejlesztések is megvalósulhatnak, mint a közös kiadású bankkártyák, egyéb termék- és digitális fejlesztések.