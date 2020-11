Közzétették az igazolást, amivel meg lehet szegni a kijárási tilalmat

Tavasszal még korlátozásnak hívták, most tilalmat ír a jogszabály. Fotó: MTI

Ahogy arról beszámoltunk, november 11-től kijárási tilalom lép életbe este 8 és reggel 5 óra között. Munkavégzés és - versenyszerűen sportolók számára - edzés vagy sportrendezvény esetén lehetőség van az ez alóli mentességre, ezt azonban igazolni kell. Mentességre adhat okot az oda- és visszautazás is a munkavégzés vagy edzés, verseny helyszínére-helyszínéről.

