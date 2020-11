Ciprusi offshore-hátterű cégtől bérel buszokat a BKV

Sasinszki Ágnes és Temesvári Gábor pedig Leisztinger Tamás cégbirodalmához szorosan kötődő személyek. Sasinszki jelenleg is Lesztinger zászlóshajó cégének, az Arago Zrt.-nek vezető tisztségviselője, sőt, egy másik ciprusi offshore-cégben, a Hartberg Investmentsben is igazgatói feladatokat lát el. Temesvári Gábor pedig a sajtóban megjelent információk szerint Leisztinger Tamás bányavállaltánál, az Ormosszén Szénkitermelő Zrt.-nél projektvezető.

A CR-Facilitiest megálmodó cégek közül a többségi tulajdonos tűnik a legérdekesebbnek, a Cratis Ingatlanbefektető Zrt. tulajdonosa ugyanis egy ciprusi székhellyel bíró offshore-cég, az Agrina Holdings. Ennek a társaságnak a nyertes céggel ellentétben már szép kis múltja van, hiszen 2006 végén alapították. A tisztségviselők között pedig már találni olyan személyeket is, akik révén egyértelműen kiderül ki áll a tulajdonosi hálózat legvégén. De haladjunk sorban.

A jegyzett tőkéhez való hozzájárulás alapján a többségi tulajdonos a Cratis Ingatlanbefektető, hiszen a 17 milliós jegyzett tőkébe 8,5 milliót adtak, a KD Properties Kft. 5,1, az Olinda Pénzügyi Szolgáltató pedig 3,4 millióval szállt be a CR-Facilitiesbe.

A 17 millió forint jegyzett tőkével létrehozott társaság fő tevékenység vagyonkezelés , aminek bár látszólag nem sok köze lehet a buszok bérbeadásához, de a felvett egyéb tevékenységek között találni ebből a szempontból relevánsat. Például foglalkozhat a cég közúti gépjármű gyártásával, gépjárműjavítással, -karbantartással, személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelemmel is, és más építőipari tevékenység végzésére feljogosítő tevékenységi köröket is felvettek, mint például lakó- és nem lakóépület építés.

A CR-Facilities Zrt. ugyanis még egy évet sem tudhat maga mögött, hiszen idén május 11-én alapították és pontosan 7 nappal azelőtt, május 18-án jegyezte be a cégbíróság, hogy lejárt volna a BKV tenderének ajánlattételi határideje.

Az ajánlattételi határidőig, május 25-ig három cég adott be pályázatot:

A használt buszok bérlésére vonatkozó közbeszerzési eljárást még a koronavírus-járvány első hullámának idején bonyolították le, de az eredményre csak a napokban derült fény. A nyertes kiléte nemcsak első, de sokadik ránézésre is meglepő.

