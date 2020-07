Lemondott a Prezi vezérigazgatói posztjáról Árvai Péter

"Az emberek közötti megértéssel kapcsolatban viszont még sok a teendő. Rá kellett döbbennem, hogy még mélyebb, személyesebb és szívhez szólóbb élményekre van szükség ahhoz, hogy segíteni tudjunk az embereknek az olyan megosztó témákban, mint a klímaváltozás, a szűnni nem akaró diszkrimináció és a lehetőségek vagy az emberi méltóság hiánya. Most, hogy Jimnek köszönhetően több időm lesz, azzal szeretnék foglalkozni, hogy hogyan tudnám a kizoomolás es társadalmi felelősségvállalásból tanult leckéket arra fordítani hogy a legnehezebb kérdesekben is könnyebben tudjunk hidakat építeni . Ehhez szeretnék eszközöket és élményeket létrehozni"

Mint közölte, vállalkozóként és aktivistaként is egész életében arra törekedett, hogy segítsen az embereknek egymás megértésében - minderre két személyes tapasztalata sarkallta, bevándorló szülei beilleszkedési nehézségei Svédországban, illetve melegként az őt ért negatív megkülönböztetés - , mostantól pedig ezt a két területet integrálni akarja. Vezérigazgatói posztján a cég eddigi elnöke, Jim Szafranski követi.

Lemond a Prezi vezérigazgatói posztjáról, és a jövőben a cég igazgatótanácsi elnökeként folytatja Árvai Péter. A Prezi társalapítója ezt kedden, egy Facebook-posztban jelentette be.

