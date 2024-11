Leválhat Magyarország az orosz olajról, ezzel a kőkemény feltétellel

Magyarország készen állna megszüntetni az orosz olajtól való függőségét, ha az Európai Unió anyagilag támogatná az átállást más beszállítókra – nyilatkozta Bacsa György, a MOL ügyvezető igazgatója a Politiconak.

„A magyar finomítók akár 2026 végére is készen állhatnak arra, hogy orosz kőolaj nélkül működjenek” – mondta Bacsa.

Bacsa hangsúlyozta, hogy a technológiai átalakítások és a finomítók más típusú kőolaj feldolgozására való átállítása mintegy 500 millió dollárba, átszámítva nagyjából 194 milliárd forintba kerülne. Ennek finanszírozásához az EU-nak „néhány százmillió dollárral” kellene hozzájárulnia. Jelenleg azonban nincs uniós támogatás erre a célra. „Nulla támogatást kapunk, mert a finomítás nem jogosult uniós forrásokra, még akkor sem, ha ez az ellátásbiztonságot vagy az orosz olajtól való függetlenedést szolgálná” – tette hozzá. „Ezért a saját tempónkban haladunk, és azt tesszük, amit megengedhetünk magunknak.”

Bacsa György, a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a társaság beruházásbejelentő tiszaújvárosi sajtótájékoztatóján 2024. november 14-én

Fotó: Vajda János / MTI

A lap felidézi, hgy Magyarország azon kevés EU-s országok egyike, amelyek továbbra is importálhatnak orosz olajat. Bár az EU 2022-ben megtiltotta az orosz olaj tengeri szállítását, kivételt tett a csővezetékes szállítás esetében azoknál az országoknál, amelyek nagymértékben függenek az orosz olajtól, így kapott mentességet Magyarország is. Ez a könnyítés azonban ideiglenes, és Bacsa szerint az EU hamarosan meghatározhat egy konkrét határidőt, vagy további szankciókat vezethet be.

„Aggódunk, hogy a mentesség megszűnhet anélkül, hogy hosszú távú, versenyképes beszállítói megoldást találnánk” – mondta Bacsa.

Az EU új energiaügyi biztosa, Dan Jørgensen azt ígérte, kidolgoz egy ütemtervet az orosz fosszilis energiaimport megszüntetésére. Bacsa szerint azonban a tervnek figyelembe kell vennie az unión belüli regionális különbségeket. „Nyugat-Európából vagy Dániából nézve könnyűnek tűnhet kitűzni egy határidőt, de Szlovákiában vagy Magyarországon úgy érezzük, magunkra hagytak minket” – fogalmazott.

Kapcsolódó cikk Hernádi Zsolt szerint kell az orosz olaj, de erről otthon kussolni kell A Mol vezérigazgatója a látszat és a valóság kapcsolatáról gondolkodott.

A Politico hozzáteszi, hogy miközben más közép-európai országok, például Csehország, jelentősen csökkentették az orosz olajimportjukat, Magyarország növelte Moszkvából származó üzemanyag-beszerzéseit, illetve új, időkorlátos szerződéseket kötött az orosz Gazprommal földgázszállításokra. A MOL hosszú távú szerződése az orosz Lukoillal 2024 júniusában jár le, Bacsa szerint a megállapodást megújítanák, „ha jogilag lehetséges”.

Júliusban veszélybe került a MOL orosz olajimportja, amikor Ukrajna szankciókat léptetett életbe a Lukoillal szemben. A helyzet megoldása érdekében a MOL külön megállapodást kötött Ukrajnával: az orosz olajat a határ átlépése után magyar olajként könyvelik el, így az mentesül a szankciók hatálya alól. Az EU azonban továbbra is orosz olajként kezelheti ezt a forrást.