Még nagyobbra hízik a kormányközeli takarítócég

Jogutód társaságként a kormányközeli és kormánykedvenc takarítócég, a B+N Referencia Zrt. magába olvasztja két leánycégét, a B+N Magyarország Kft.-t és a B-Omega-T Kft.-t - derül ki a cégközlönyben minap megjelent hirdetményből.

Az egyesülésről június 3-án, illetve 30-án született döntés, melynek eredményeként a két beolvadó cég, a B+N Magyarország és a B-Omega-T megszűnik önálló egységként létezni.

A B+N Referencia Zrt., vagyis az átvevő cég eddig sem volt kis szereplője a piacnak. Rendszeresen nagy állami megrendeléseket tud tető alá hozni, talán a legismertebb partnere a cégnek a Magyar Államvasutak. Gyakran találkozni az állomások területén B+N Referencia-feliratos mellényt viselő dolgozókkal. A cég sikere nyilván nem független a tulajdonosi hátterétől sem.

A B+N Zrt. korábban Simicska Lajos üzleti köréhez tartozott, de ma már Kis-Szölgyémi Ferenc a tulajdonosa. Kis-Szölgyémi viszonylag könnyen köthető a NER legbelsőbb köreihez, miután több közös érdekeltsége is volt Tombor Andrással. Ő egyrészt több kormányközeli ügyletben is benne volt, másrészt egy időben Habony Árpád hitelezőjeként is emlegették. A Fidesz kommunikációs stratégájának NAV-vizsgálatakor ugyanis azt állította, hogy ő adott kölcsön 20 milliót Habony Árpádnak.

Visszatérve a beolvadásra. Az egyik cég, a B-Omega-T esetében még talán kézenfekvő megoldásnak is tűnik a beolvasztás a társaság 2020-as gazdasági eredményeit nézve. Bár a bevételek tekintetében nem hozott nagy visszaesést a koronavírusos korlátozásokkal teletűzdelt év, 213 millió folyt be a kasszába a korábbi 263 után, mégis tetemes veszteséget könyveltek el. A 2019-es 10,7 milliós nyereség után tavaly 132 millió mínusz lett a gazdálkodás eredménye. Ez pedig olyan mértékű volt, hogy negatív tartományba csúszott a cég saját tőkéje. Ez a jogszabályok értelmében már nem minősül szabályos működésnek, és a tulajdonosnak tőkerendezési kötelezettsége keletkezik.

A másik társaság, a B+N Magyarország Kft. esetében inkább a tevékenységek racionalizálása állhat az összevonás hátterében, mintsem gazdasági megfontolások. A cég számait nézve ugyanis gyakorlatilag a B-Omega-T-vel ellentétes eredményeket hozott az elmúlt két év. Míg 2019-ben a 6,8 milliárdos árbevételből majdnem 70 milliós veszteség lett a vége, tavaly a 4,2 milliárdra csökkenő bevételből csináltak 392 milliós tiszta profitot.