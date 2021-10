Még nem döntött Mészáros Lőrinc bankja a további fúziós lépésekről

Kedd este háromnegyed 8-kor az MKB Bank rendkívüli tájékoztatást tett közzé a Budapesti Értéktőzsde honlapján. Ebben a Mészáros Lőrinc által csaknem kétharmad arányban tulajdonolt hitelintézet azt írja, hogy a Magyar Bankholding Zrt. (MBH), mint "az MKB Bank felett csoportirányító feladatkört betöltő pénzügyi holding társaság a továbbiakban is elkötelezett a 2021. március 24. napi közzétételben bemutatott ötéves üzleti stratégiájának a megvalósítása iránt, amelyre teljeskörűen várhatóan 2023. évben kerülhet majd sor.

Ennek keretében sor kerül az MBH csoportirányítása alá tartozó bankcsoportok működési összehangolására, valamint az MBH csoportba tartozó hitelintézeteket, s így az MKB Bankot is érintő fúziós folyamatra, melynek eredményeképpen létrejön Magyarország második legnagyobb, több területen is piacvezető pozícióval rendelkező, rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat alkalmazó kereskedelmi bankja.

A fenti stratégiai cél maradéktalan és zökkenőmentes megvalósítása érdekében mind az MBH-nál, mind az MKB Banknál – illetve a további érintett hitelintézeteknél is – aktív tervezési és mögöttes szakmai munka van jelenleg folyamatban, azonban kiemelendő, hogy a konkrét fúziós mérföldköveket, dátumokat rögzítő döntés meghozatalára mindezidáig az MKB Bank erre jogosult legfőbb döntéshozó szerve részéről nem került sor, illetve a közgyűlési döntést megelőző vezető testületi döntések sem születtek még meg.

Hangsúlyozandó továbbá, hogy az MKB Bank, mint a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett, nyilvános értékpapír kibocsátó, a tőkepiaci transzparencia szabályoknak és a vonatkozó jogszabályoknak maximálisan megfelelve a rendelkezésekben rögzített határidőben a jövőben is maradéktalanul közzé fogja tenni az MKB Bankot érintő, nyilvánosságra hozandó információkat."

Lapunk kedd reggeli cikkében megbízható forrásokból származó információkra hivatkozva írta meg, hogy az MKB Bank és a Budapest Bank a jövő évi választásokig, de legkésőbb 2022. április 1-jéig egyesül egymással.

Cikkünkben az szerepel, hogy a fúzióról november közepén tudhat meg többet a nyilvánosság, következtetésünk szerint akkor hirdeti meg a két érintett bank az egyesülésükről döntő közgyűlést. Biztosat nem lehet tudni, de nagyon úgy tűnik, az MKB tőzsdei közleménye ezen értesülésünkre reflektál, anélkül, hogy azt cáfolná, hiszen csak azt nyomatékosítja, hogy még nem születtek meg az általunk kilátásba helyezett döntések.