Megérheti Mészárosék sporthoteljében dolgozni

Határidő előtt vagyunk, mégis szépen szállingóznak a Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe tartozó cégek 2018-as beszámolói is, most épp az alcsúti arborétum mellett működő Puskás Ferenc Sport Hotelt üzemeltető cég dokumentumai kerültek nyilvánosságra. A Puskás Ferenc Sport Hotel Kft.-re nem lehet panasz, már ami a bevételeket illeti, hiszen a 2017-es 180 millió forint után 214,5 millió folyt be a kasszába, melynek zöme, 193 millió forint a cég alaptevékenységéből, vagyis a cégkivonat szerint éttermi, mozgó vendéglátásból származott. Emellett közel 3 milliót köszönhetnek a helyszín bérbeadásának - a honlapjuk alapján főként esküvők helyszíne lehet a hotel -, 18 millió pedig nem az alaptevékenységből származó bevétel volt.

Forrás: puskashotel.hu Forrás: puskashotel.hu

Noha a bevételek közel 20 százalékkal ugrottak meg egy év alatt, a költségek, főként a személyi jellegű ráfordítások elszállása miatt a cég semmit nem tudott profitálni a több bevételből. Az anyagjellegű ráfordítások minimálisan csökkentek ugyan, 92 millióról 90-re, a személyi jellegűek viszont több mint a harmadával emelkedtek: 89 millióról 121 millióra.

Utóbbi hátterében azonban nem az alkalmazottak gyarapodása állhat, hiszen az átlagos dolgozói létszám 33 főről 24-re apadt 2018-ban. Nekik viszont brutális mértékben, 85 (!!!) százalékkal nőtt az átlagbérük a bérköltség alapján.

A 2017-es 186 015 forint után tavaly már 344 944 forint volt az átlagbér a Kft.-nél.

Igaz, az átlagbér emelkedésében az is szerepet játszhatott, ha az elbocsátott dolgozók fizetése a legalacsonyabbak közé tartozott a cégen belül.

A bevételek és ráfordítások eredőjeként már üzemi szinten is veszteséges lett a hotel, amit az adófizetési kötelezettség csak tovább fokozott. Így a felcsúti focialapítvány sporthotelje 2018-ban sorban a második veszteséges évét zárta. Igaz, a mínusz egyáltalán nem tartozik a kigazdálkodhatatlan kategóriába, főleg annak fényében nem, hogy a Kft. közvetlen tulajdonosa a TAO-támogatások legnagyobb nyertese, az adományozó gazdálkodói szervezetek kedvence, A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány. A cég a korábbi 2,3 milliós vesztéség után tavaly 1,4 milliós mínuszt volt kénytelen elkönyvelni.