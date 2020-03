Megkapják a bónuszukat a reptéri dolgozók

Mint írják, a kialakult helyzetben törekszenek a munkavállalók anyagi biztonságának fenntartására, ezért a márciusi bérek a 2020-as bértárgyalások eredményeképp meghatározott béremelés és a 2019-es évre vonatkozó teljesítményalapú bónusz összegét is tartalmazni fogják.

A szerdán bejelentett hiteltörlesztési moratóriumhoz a Budapest Airport is csatlakozik: a vállalat áprilistól határozatlan időre felfüggeszti a munkáltatói bérelőlegek törlesztési kötelezettségét. Emellett ún. „készenléti szabadságot” vezetnek be (az alapbér egy részének fenntartása mellett), valamint részmunkaidős munkavégzési lehetőséget is ajánlanak.

Ahol megoldható, a repülőteret üzemeltető cég lehetővé tette az otthoni munkavégzést, az irodai területen egyes csapatok „forgó” rendszerben váltják egymást, ötvözve az irodai és az otthoni munkavégzést, így teljesen megszüntetve a csapatok közötti személyes találkozást.