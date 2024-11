Megölték az RTL egykori vezetőjét, Révész Zsuzsát

A rendőrségi közlemény szerint egy 18 éves férfi szombaton 18:50 körül rátámadt volt barátnőjének 51 éves édesanyjára. A mentőszolgálat munkatársai megpróbálták újraéleszteni a középkorú nőt, de az életét már nem tudták megmenteni. A helyszínről a férfi elmenekült, de a BRFK nyomozói azonosították, majd hajtóvadászatot indítottak ellene. Vasárnap 4 óra körül a rendőrök Kisteleken fogták el Sz. Tamást, aki ellen emberölés megalapozott gyanúja miatt eljárás indult. A Media1-nek nek többen is megerősítették, hogy Révész Zsuzsa az elhunyt.

