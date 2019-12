Mennyit bukott a költségvetés a pálinka megadóztatásán?

Szakmai vita alakult ki a Pénzügyminisztérium és egy ellenzéki politikus között arról, hogy bukott vagy nyert a költségvetés a pálinkára idéntől kivetett népegészségügyi termékadó (NETA) bevezetésén. Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció politikusa sajtóhírek, valamint a parlament szakbizottságában elhangzottak alapján kérdezte a minisztériumot arról, hogy valóban több milliárd forintra rúg-e idén a kieső adóbevétel.

Egy kupica a jóból soha nem árt Egy kupica a jóból soha nem árt

Abban egyetértés van a vitázók, továbbá a szakmai szervezetek között, hogy a NETA bevezetését megelőzően, az előző év vége felé a kereskedők jelentős készleteket halmoztak fel a termékadó alá kerülő italokból, így a pálinkából, valamint a gyógynövényes alkoholos italokból. Ez nem egyedülálló eset, más termékek esetében is így volt korábban, a jövedéki adó emelése előtt: a kereskedők igyekeztek bespájzolni az alacsonyabb adómérték hatálya alatt.

A pálinka esetében is ez történt, 2018 utolsó negyedévében elkezdődött a készletek feltöltése. Ennek logikus következménye, hogy az idei évben mérséklődött a kereslet a pálinka iránt - no nem a végfogyasztók, hanem az árusító helyek részéről, amit az előállítók, lepárlók éreznek meg.

A Vadai által idézett nyilatkozatok szerint ez oda vezetett, hogy míg a NETA mindösszesen 1 milliárd forint bevételt hozott, addig a "szeszadó" és az áfa soron 5 miliárdos kiesést volt kénytelen elkönyvelni a költségvetés idén szeptember végéig.

A Pénzügyminisztérium azonban vitatja ezt az állítást, rámutatva, hogy az a pénz, ami idén esetleg nem folyt be, befolyt már akkor, amikor a kereskedők feltöltötték a készleteiket: vagyis az előző év végén. A tárca hangsúlyozta, hogy a NETA bevezetése uniós kötelezettség volt - az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást helyezett kilátásba Magyarországgal szemben - ezért kellett a kormánynak "megszüntetnie a pálinka kedvező adózási megítélését".

A minisztérium szerint tehát nem történt bevételkiesés, mivel a pénz korábban már befolyt. Arról nem is beszélve, hogy az alkoholtermékek utáni adófizetés eltérő időpontokban esedékes, vagyis szétterítve jelentkezik a büdzsében.

Az idei költségvetésről közzétett beszámolókból az derül ki, hogy a NETA-t is tartalmazó "egyéb termék jövedéki adó" soron az első tíz hónapban 76,7 milliárd forint folyt be, míg egy évvel korábban a hasonló időszakban 79,7 milliárd. A számokhoz már akkor, novemberben fűzött magyarázat szerint is a készletek feltöltése állt a kisebb bevétel mögött: 2019 januárjában még nőttek a bevételek, de a további hónapokban már csökkentek.

Ami viszont az előző évet illeti, az arról szóló jelentés nem emelte ki az adóemelés miatti, 2018 végi készletfelhalmozást, csak a forgalom növekedését jelölték meg a bevételek emelkedésének okaként. Akkor tehát ezt még nem tartották fontosnak kiemelni.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal jövedéki statisztikái is igazolják egyébként a szakmai szervezetek állításait. Míg tavaly hónapról hónapra nagyjából 70-90 ezer hektoliterfok (hlf) került szabadforgalomba (az év végén pedig már 180-350 ezer hektorliterfok, vagyis itt egyértelműen visszaköszön a raktárfeltöltés hatása), addig idén jóval szerényebb, 40-50 ezer hlf volt a havi forgalom. Októberben és novemberben indult meg a piac, akkor 60 hlf fölé került a piac.

A szakmai szervezetek mindazonáltal arra panaszkodnak, hogy a "tönk szélére" kerültek a kereskedelmi pálinkafőzők, amibe az adón túl az is belejátszik, hogy "sok magánfőzde illegálisan hozza forgalomba a saját párlatait". Azt is felróják, hogy a jegyzők nem mindenhol állnak a helyzet magaslatán, ezért sok főzde lehúzni készül a rolót, 10 főzde pedig már eladósorba került.

A Pénzügyminisztérium ezzel kapcsolatban annyit közölt, hogy a jegyzők hatásköre behatárolt, a magánfőzés szűk értelemben vett szabályainak betartására terjed ki: a desztilláló berendezés bejelentésére, a párlat adójegy igénylésének megtörténtére, valamint a bejelentett adatok valóságtartalmának vizsgálatára. Arról nincs tudomása a tárcának, hogy a jegyzők ne teljesítenék e kötelezettségüket, ilyen jelzés nem érkezett hozzájuk - közölte a képviselőnek válaszolva a PM.

A pálinka szabadságharc tehát itt tart jelenleg, és bár a kormány kényszerűen, de behódolt Brüsszelnek, nem adta fel a küzdelmet: egy szeptemberi nyilatkozat szerint továbbra is napirenden akarja tartani az ízes nedű adómentesítésének ügyét.