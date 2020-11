Mészáros Lőrinc exneje leadta volt férje nevét és a Vörösmarty térre költözött

Bő két és fél hónappal ezelőtt, szeptember első napjaiban tudatta a Mészáros-házaspár, hogy közös megegyezés alapján kezdeményezik házasságuk felbontását. A szétválás azonban már korábban elkezdődhetett, hiszen mint arról korábbi anyagunkban beszámoltunk, Kelemen Beatrix már júliusban kiszállt jó néhány, volt férjével közös cégükből, így mára csupán egyetlen érdekeltsége maradt az üzletasszonynak, mégpedig a Life TV-ért felelős Media Vivantis Kft. Igaz, emellett a mai napig vezető tisztségviselő maradt az alapvetően rendezvényszervezésre és pr-tevékenységre szakosodott Talentis Event and Media Kft.-ben (korábbi Flamingó 24 by Talentis Kft.), valamint a Puskás Sport Hotel Kft. vezetésében is megtartotta tisztségét. Utóbbi cég tulajdonosa egyébként a Mészáros Lőrinc által elnökölt "A Felcsúti Utánpótlás-neveléséért Alapítvány".

Mészáros Lőrinc és volt felesége, Kelemen Beatrix Csilla Mészáros Lőrinc és volt felesége, Kelemen Beatrix Csilla

Az üzletasszony azonban nemcsak a cégeknek intett búcsút, de Felcsútnak is, hiszen két nappal a válás bejelentése előtt jegyezték be a cégpapírokba az új lakcímét a XII. kerületi Kikelet utcában. Ez az állapot azonban csak átmeneti volt, újabb változásokról árulkodik ugyanis a Media Vivantis Kft. cégkivonata.

A november 18-i bejegyzés szerint egyrészt az üzletasszony leadta volt férje nevét, így már csak Kelemen Beatrix Csillaként szerepel a céges dokumentumban, másrészt egy újabb költözésre is fény derült.

Bejegyzett lakcímként ugyanis már nem a XII. kerületi utca szerepel, hanem a pesti belváros legnyüzsgőbb része, az V. kerületi Vörösmarty tér. Az ötödik emeleti lakásról joggal feltételezhetjük, hogy egy tetőteraszos ingatlanról van szó az egyik patinás épület legfelső szintjén.

És bár a XII. kerületi ingatlannal kapcsolatban azt írtuk, hogy az a NER-elit közelének tekinthető, az V. kerületben sem akárkinek a szomszédja lett Kelemen Beatrix. Az Opten adatbázisa szerint ugyanazon az emeleten van a bejegyzett lakcíme Joshua Michael Oren Cartu-nak is, vagy ismertebb nevén Josh Cartu-nak, a kanadai származású milliárdos fenegyereknek.

A 41 éves Cartu ismert figurája a budapesti elit világának, közszereplő, Wikipedia oldala szerint “Magyarországon élő üzletember, milliomos, autóversenyző, korábbi Ferrari-pilóta és luxusautógyűjtő”. A legtöbben talán onnan ismerhetik a nevét, hogy 2014-ben az Alagútban összetört egy igen ritka, több mint 40 millió forintos sportautót, egy Bac Monót. Sőt, mint az a hvg.hu cikkéből kiderül, az állítólag Habony Árpáddal is jó viszonyt ápoló milliárdos majdnem a Salamon-szigetek tiszteletbeli konzulja lett. Cartu Magyarországon és Kanadában is rendelkezik céges érdekeltségekkel, melyekkel kapcsolatban nem biztos, hogy nyugodt éjszakái lehetnek.

A hírek szerint Cartu és fivérei vagyonukat abból szerezték, hogy különböző cégeket alapítottak és befektetőket károsítottak meg, emiatt Kanadában már eljárás indult ellenük. A kanadai felügyelet izraeli háttércéget talált, a Cartu-birodalom csápjai egy budapesti call centerig érnek, ahol szintén üzemszerűen folyt a balek befektetők beszervezése - írta még tavasszal az Index. A hírek szerint összesen 233 millió kanadai dollárt kasszírozhattak olyan módszerrel, melyet Izraelben már három éve betiltottak. Idehaza a Magyar Nemzeti Bank szorította korlátok közé a tevékenységét.

Magyarországon jelenleg két cég kötődik a nevéhez: