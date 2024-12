A Mol sokat remélhet Szíriában

Most az INA azt állítja, hogy nincs tudomásuk a 13 éve nem kezelt olaj- és gázmezők állapotáról, de úgy vélik, hogy „a nyilvánosan elérhető adatokból kitűnik, a kutak és a termelő létesítmények a háború alatt megsérültek. Ezenkívül a szír nemzeti vállalat idővel részben kimerítette a készleteket”.

Az INA szíriai mezőinek teljes területe körülbelül 4500 négyzetkilométeren terül el Szíria középső részének sivatagos vidékén, körülbelül 250 kilométerre Damaszkusztól. Az INA által kezelt Hajan blokk hat olaj- és gázmezőt foglal magában. Teljes infrastruktúrát építettek ki – csővezetékeket, olaj- és gázállomásokat, valamint minden szükséges létesítményt a termeléshez. Emellett próbaüzemre bocsátották a Jihar központi gáztisztító állomást is, amelyhez egy cseppfolyósított kőolajgáz-üzem (LPG-üzem) is tartozik — írja a horvát Tportal.

A Mol horvátországi érdekeltségének, az INA-nak korábban kiterjedt mezői voltak Szíriában. Ezeknek a mezőknek az újra birtokba vétele. és a termelés valamint az abból fakadó haszon az Aszad-rendszer bukásával ismét a felszínre került, amelyet a horvát sajtó is taglalt a napokban — írja laptársunk a szintén a Klasszis Média Lapcsoporthoz tartozó Privátbankár .

