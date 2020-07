Nagyot hasalt az ex-Brokernet cége

A Quantis Finance Kft. 2001 februárjában alakult, Palládium-Brókerház Biztosítási Alkusz Kft.-ként, mai nevét 2014 áprilisában vette fel. Fő profilját a biztosítási ügynöki brókerkedésről 2017 februárjában egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenységre változtatta, miközben továbbra is utazik az ingatlanbizniszben.

A Quantis Holding az egykori Brokernet jogutódja, 2013 május végétől tevékenykedik ezen a néven. A 2014-ben még 1 milliárd forint feletti árbevétele 2018-ra kétharmadára, 643 millióra csökkent, miközben az adózott nyeresége még ennél is jobban, 331 millióról 15 millióra apadt.

A törzstőke-leszállítás összege az egyes tagok törzsbetéteit törzsbetéteik arányában csökkenti, így a tulajdoni arányok nem változtak: a kft 80 százalékos tulajdonosa továbbra is a Quantis Holding Zrt., míg 20 százalékos üzletrészt Adrovitz Botond birtokol.

